Источник материала: Myfin

​«Всё, как в Европе». В ТРЦ Galleria Minsk открыли самый большой New Yorker

Магазин получил около 1000 «квадратов», на 2 этаже рядом ТРЦ. Внутри фокус сделан на новинках мужской и женской одежды. Новые коллекции станут поступать в Минск регулярно. Цены – на уровне европейских.



«Для нас было важно присутствовать в ТРЦ Galleria Minsk. И когда появились свободные площади, мы сразу воспользовались этой возможностью. Что важно, это крупнейшей магазин сети в Беларуси, – отмечает менеджер сети New Yorker Людмила Шульц. – Мы хотим полностью покрыть белорусский рынок, в том числе регионы. Четвертый магазин сети в стране откроется в феврале в Гродно».

К открытию в Минск поставили эксклюзивную коллекцию для городских модников. В нее вошли платья с блестками, кожаные шорты, красные комбинезоны, пиджаки, кроссовки, аксессуары из золота и серебра.

Бренд New Yorker, несмотря на название, основан в 1971 году на севере Германии. На его фабриках шьют одежду в стиле casual для жителей больших городов. Также выпускают обувь, рюкзаки и аксессуары. Сеть насчитывает около 1000 магазинов по всему миру. В Беларуси магазины New Yorker открывает по франшизе инвестиционная группа РАПА.