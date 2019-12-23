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Всё, как в Европе . В ТРЦ Galleria Minsk открыли самый большой New Yorker
Источник материала: Myfin
Магазин получил около 1000 «квадратов», на 2 этаже рядом ТРЦ. Внутри фокус сделан на новинках мужской и женской одежды. Новые коллекции станут поступать в Минск регулярно. Цены – на уровне европейских.
«Для нас было важно присутствовать в ТРЦ Galleria Minsk. И когда появились свободные площади, мы сразу воспользовались этой возможностью. Что важно, это крупнейшей магазин сети в Беларуси, – отмечает менеджер сети New Yorker Людмила Шульц. – Мы хотим полностью покрыть белорусский рынок, в том числе регионы. Четвертый магазин сети в стране откроется в феврале в Гродно».
К открытию в Минск поставили эксклюзивную коллекцию для городских модников. В нее вошли платья с блестками, кожаные шорты, красные комбинезоны, пиджаки, кроссовки, аксессуары из золота и серебра.
Бренд New Yorker, несмотря на название, основан в 1971 году на севере Германии. На его фабриках шьют одежду в стиле casual для жителей больших городов. Также выпускают обувь, рюкзаки и аксессуары. Сеть насчитывает около 1000 магазинов по всему миру. В Беларуси магазины New Yorker открывает по франшизе инвестиционная группа РАПА.
*партнерский материал
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Магазин New Yorker заработал в ТРЦ Galleria Minsk. И он стал самым большим и красивым в Беларуси. Для него привезли последние европейские коллекции и снизили цены на 20%....
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