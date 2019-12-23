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Восемь заблуждений о тренировках, которые помогают себя оправдывать и не ходить в зал
Источник материала: Tut.by
Есть много «общеизвестных» фактов, которые становятся преградами (а иногда и оправданиями) для тех, кто думает заняться спортом и начать тренироваться. Но многие из них расходятся с научными исследованиями.
Я уже в хорошей форме и мне больше не надо тренироваться
Хорошая физическая форма подпитывается постоянными тренировками. Значительное снижение количества занятий или выпадение из тренировочного процесса может привести к заметной потере такого показателя как
Я весь день на ногах — это моя тренировка
Если у вас подвижная, активная работа — это хорошо для здоровья. Но еще полезнее будет, если вы все-таки будете выбирать тренировки — такие, чтобы заставляли вас немножко попотеть — хотя бы
Упражнения должны длиться минимум десять минут
Последние исследования
С хроническим заболеванием в зал нельзя
На самом деле, не всегда. Физическая активность наоборот рекомендована для пациентов с рядом хронических заболеваний — например, при болезнях сердца и хронической обструктивной болезни легких. Специалисты рекомендуют быть настолько активными, насколько позволяет состояние здоровья, и стараться заниматься от 150 минут в неделю. Если у вас есть хронические заболевания, перед выбором нагрузок нужно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.
Я старый для спорта
Это неправда.
Бегать один раз в неделю бесполезно
Будьте уверены, что любой бег, даже один раз в неделю, приносит большую пользу для здоровья, чем его отсутствие. Если у вас мало времени для физических упражнений, то даже 50 минут медленного бега раз в неделю помогают снизить риск преждевременной смерти. К слову, большее количество бега не обязательно улучшает продолжительность жизни.
Беременным тренироваться нельзя
Умеренная физическая активность безопасна для беременных здоровых женщин. Занятия снижают
Нельзя заниматься, если что-то болит
Если у вас температура, острое недомогание или боль — не выполняйте упражнения. В большинстве других случаев физическая активность безопасна. Но все же есть смысл прислушиваться к своему телу и уменьшать нагрузку, когда оно того просит.
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Есть много «общеизвестных» фактов, которые становятся преградами для тех, кто думает заняться спортом и начать тренироваться. Но многие из них расходятся с...
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