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Восемь заблуждений о тренировках, которые помогают себя оправдывать и не ходить в зал

24.12.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть много «общеизвестных» фактов, которые становятся преградами (а иногда и оправданиями) для тех, кто думает заняться спортом и начать тренироваться. Но многие из них расходятся с научными исследованиями. The Conversation приводит восемь распространенных фраз о физнагрузках, которые на самом деле ложь.


Фото: pixabay.com

Я уже в хорошей форме и мне больше не надо тренироваться

Хорошая физическая форма подпитывается постоянными тренировками. Значительное снижение количества занятий или выпадение из тренировочного процесса может привести к заметной потере такого показателя как выносливость. Только постоянные упражнения — это гарантия хорошей формы всю жизнь.

Я весь день на ногах — это моя тренировка

Если у вас подвижная, активная работа — это хорошо для здоровья. Но еще полезнее будет, если вы все-таки будете выбирать тренировки — такие, чтобы заставляли вас немножко попотеть — хотя бы 150 минут в неделю.

Упражнения должны длиться минимум десять минут

Последние исследования доказывают, что порог в обязательных 10 тренировочных минут — необязательный. Любая активность полезна для здоровья: считается и ношение сумок из магазина, и работа по дому или на участке. Попробуйте делать перерывы на простые упражнения от трех до пяти минут в течение дня. Хорошей нагрузкой может стать подъем по лестнице в быстром темпе — так, чтобы вы немного запыхались.

С хроническим заболеванием в зал нельзя

На самом деле, не всегда. Физическая активность наоборот рекомендована для пациентов с рядом хронических заболеваний — например, при болезнях сердца и хронической обструктивной болезни легких. Специалисты рекомендуют быть настолько активными, насколько позволяет состояние здоровья, и стараться заниматься от 150 минут в неделю. Если у вас есть хронические заболевания, перед выбором нагрузок нужно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Я старый для спорта

Это неправда. Исследования доказывают, что процесс старения сам по себе не является противопоказанием для физнагрузок — если вы не старше 90 лет. Сила и мышечная масса могут быть натренированы даже в преклонном возрасте. Если вам больше 65 лет, старайтесь включать в тренировочный процесс аэробные упражнения, тренировки для развития баланса и укрепления мышц.

Бегать один раз в неделю бесполезно

Будьте уверены, что любой бег, даже один раз в неделю, приносит большую пользу для здоровья, чем его отсутствие. Если у вас мало времени для физических упражнений, то даже 50 минут медленного бега раз в неделю помогают снизить риск преждевременной смерти. К слову, большее количество бега не обязательно улучшает продолжительность жизни.

Беременным тренироваться нельзя

Умеренная физическая активность безопасна для беременных здоровых женщин. Занятия снижают риск чрезмерного набора веса и гестационного диабета во время беременности. Здесь важно вместе с врачом подобрать нужный комплекс физических упражнений, который подходит вам по состоянию здоровья.

Нельзя заниматься, если что-то болит

Если у вас температура, острое недомогание или боль — не выполняйте упражнения. В большинстве других случаев физическая активность безопасна. Но все же есть смысл прислушиваться к своему телу и уменьшать нагрузку, когда оно того просит.

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Теги: Минск
 
 
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Есть много «общеизвестных» фактов, которые становятся преградами для тех, кто думает заняться спортом и начать тренироваться. Но многие из них расходятся с...
 
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