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Встречу с населением  проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий МАРТИНОВИЧ

24.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Встречу с населением  проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий МАРТИНОВИЧ26 декабря 2019 года в 9.00 в сельском доме культуры агр. Лудчицы встречу с населением  проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий Васильевич МАРТИНОВИЧ.

 
 
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26 декабря 2019 года в 9.00 в сельском доме культуры агр. Лудчицы встречу с населением  проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий
 
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