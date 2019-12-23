26 декабря 2019 года в 9.00 в сельском доме культуры агр. Лудчицы встречу с населением проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий Васильевич МАРТИНОВИЧ.
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Встречу с населением проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий МАРТИНОВИЧ
24.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
26 декабря 2019 года в 9.00 в сельском доме культуры агр. Лудчицы встречу с населением проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий Васильевич МАРТИНОВИЧ.
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26 декабря 2019 года в 9.00 в сельском доме культуры агр. Лудчицы встречу с населением проведет председатель Быховского райисполкома Дмитрий
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