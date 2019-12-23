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«Это очень хороший праздник»: католики Беларуси готовятся к Рождеству Христову
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 декабря часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова. Более чем в 100 странах 25 декабря считается праздничным днем. Беларусь – не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Католики канун Рождества называют Сочельником или Вигилией (от латинского vigilia – бдение). По традиции к этому моменту украшаются елки, устанавливаются ясли. Те, кто не успел исповедаться, идут в костел. С появлением на небе первой звезды завершается строгий пост. По преданию считается, что именно она возвестила о времени рождения Сына Божьего всему миру.
Александр Барило, ксендз Крестовоздвиженского костела:
Это очень хороший праздник. Семейный, рождественский, когда собирается вся семья.
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Новости Беларуси. 24 декабря часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова. Более чем в 100 странах 25 декабря считается праздничным днем....
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