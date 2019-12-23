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Икра без правил. Какой продукт сегодня подделывают чаще всего?

24.12.2019 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Икра без правил. Какой продукт сегодня подделывают чаще всего?
www.globallookpress.com

Самая массовая подделка предновогоднего сезона: на прилавках в большом количестве представлен фальсификат красной икры, сделанный из водорослей, рыбного бульона или желатина и для «маскировки» смешанный с натуральной икрой.

Икра без правил. Какой продукт сегодня подделывают чаще всего?Как выбрать новогодний деликатес и не ошибиться, рассказывает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

– Сегодня на прилавках всё чаще встречается так называемая имитированная икра – подделка, сделанная из водорослей или рыбного бульона, но с припиской «икра натуральная». По сути, это не вредный продукт – те же водоросли, например, очень полезны для человеческого организма. Но вопрос в цене: то, что стоит не более 100 рублей за 100 граммов, продаётся за 500 и больше.

На вкус и цвет

Первый признак плохой икры – запах. Качественный продукт имеет лишь лёгкий аромат рыбы, в то время как поддельный продукт пахнет неприятно и резко. Настоящая икра при надавливании лопнет во рту, а фальсифицированная прилипнет к зубам, оставив жирный налёт.

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А вот цвет икринок и их размер ни о чём не говорят: скорее всего, перед вами просто икра разных видов рыбы.

Например, икра горбуши отличается нейтральным вкусом, небольшим размером икринок и оранжевым цветом. У икры кеты крупные (5–6 мм в диаметре) икринки правильной шарообразной формы, яркая оранжевая окраска, хорошо заметное жировое пятнышко-зародыш и очень плотная оболочка. Но чаще всего можно встретить на прилавках икру форели – у неё очень мелкие икринки, которые могут быть ярко-красными или даже жёлтыми, она всегда имеет горьковатый привкус.

Кто метал?

При выборе продукта изучайте маркировку (см. инфографику). По требованиям закона на гостовской икре должен быть указан конкретный сорт рыбы. В то время как на икре, выпущенной по ТУ, достаточно написать «лососёвая».


Икра без правил. Какой продукт сегодня подделывают чаще всего?

Выбирайте продукт, дата изготовления которого – с мая по октябрь: именно этот период считается сезоном для сбора икры. Если баночка изготовлена с ноября по апрель, значит, продукт сделан из замороженной икры или икры с высоким содержанием консерванта (ведь как-то она должна была долежать до несезона). Икра, даже не вскрытая, в магазине должна храниться в холодильнике: температура хранения правильной икры не выше –4oС. Если икра спокойно лежит при комнатной температуре, значит, в ней очень много консервантов. Периодически экспертизы обнаруживают и запрещённые законом антибактериальные препараты. Понять в домашних условиях, какой конкретно консервант положили в банку, невозможно.

Растворите в стакане

Если вы покупаете икру на развес, попробуйте её на вкус. По консистенции икринки должны быть упругими, с сухой или немного влажной поверхностью. Проверить, подделка перед вами или настоящая рыбная икра, очень просто: опустите несколько икринок в стакан с кипятком. Ненатуральный продукт сразу окрасит воду в оранжевый цвет или даже полностью растворится. Если с деликатесом всё хорошо, то икринки просто опустятся на дно ёмкости.

Икра без правил. Какой продукт сегодня подделывают чаще всего?
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Комментарий эксперта

Икра без правил. Какой продукт сегодня подделывают чаще всего?Как правильно есть икру, рассказывает диетолог Наталья Денисова:

– Бензоат натрия, одна из разрешённых при производстве икры добавок, не является безвредным, поскольку он сильный аллерген. Лучше покупать икру, в составе которой его нет.

Многие привыкли есть бутерброд с икрой и сливочным маслом. Лучше этого не делать – намазывайте что-то одно: сама по себе икра содержит много жира, поэтому добавлять ещё жир в виде сливочного масла – значит увеличивать калорийность и, следовательно, нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Детям икру нужно давать с осторожностью – не ранее 3-летнего возраста и в небольшом количестве.

В одном бутерброде с икрой содержится 10% суточной нормы соли – это стоит учитывать. Ведь по техрегламенту икра содержит 4–6% соли. Т. е. в 100 г – 5 г соли, суточная норма. Один бутерброд – это примерно 10 г икры, то есть он содержит 0,5 г соли.

 
 
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Как выбрать новогодний деликатес и не ошибиться, рассказывает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.
 
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