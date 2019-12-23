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Еще не придумали, как отмечать Новый год? Нашли для вас ну очень необычное предложение
Источник материала: Tut.by
В канун Нового года, 31 декабря, в VIP-холле Дворца Республики с панорамным видом на праздничный Минск пройдет
Кто отвечает за музыку?
В новогоднюю ночь вместе с гостями Дворца Республики будут звезды джаза США — королева вокального джаза Ава Тимбо, легендарный саксофонист Зэйн Мэсси и в сопровождении «Санкт-Петербург Jazz Quartet». Готовы к шедеврам свинга, знойному латино и пылающему блюзу на саксофоне — как в Гарлеме 50-х?
Музыкальный мир называет чернокожую диву Аву Тимбо из Парижа солнечной королевой вокального джаза. Обладая потрясающим голосом и обаянием, Ава исполняет шедевры свинга Эллы Фицджеральд, Сары Воэн и джазовые версии mornas — зажигательный стиль африканских песен, который получился от смешения африканской и европейской музыкальных культур — солнечный джаз босоногой дивы с прекрасного острова.
Зэйн Мэсси — знаменитый джазовый саксофонист из Нью-Йорка. Вдохновленный своим отцом, легендарным трубачом и композитором Коулом Мэсси, Зэйн с детства впитал вкус настоящего нью-йоркского джаза. Талантливый юноша — выпускник лучшего в мире джазового колледжа Бэркли, был нарасхват в Нью-Йорке. Джаз Зэйна — это коллекция знакомых очаровательных мелодий и магических имен — самые известные композиции 20 века: от блюза и свинга, до хард-бопа, latino и симфоджаза.
«Санкт-Петербург Jazz Quartet» — один из немногих примеров не только в Петербурге, но и во всем мире воссоздания аутентичного звучания американской джазовой классики эпохи свинга 50−60-х. Во главе квартета — знаменитый российский контрабасист Олег Фомин. Вместе с лидером играют самые талантливые представители петербургского джаза саксофонист Максим Медведев, пианист Дмитрий Братухин и барабанщик Вадим Хотин. В репертуаре квартета шедевры джаза и оригинальные аранжировки мировых хитов.
Чем будут угощать?
К вашим услугам будет работать бар. Кстати, напитки можете приносить с собой. А вот что будет в новогоднем меню, которое включено в стоимость входного билета:
Что по дресс-коду?
Джаз изумил мир импровизацией. В общем-то, и от вас ждут в первую очередь воображения и вдохновения в поиске костюма. Смело выбирайте яркие цвета и интересные аксессуары.
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В канун Нового года, 31 декабря, в VIP-холле Дворца Республики с панорамным видом на праздничный Минск пройдет Джазовая новогодняя ночь. В программе вечера -...
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