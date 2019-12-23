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Еще не придумали, как отмечать Новый год? Нашли для вас ну очень необычное предложение

24.12.2019 18:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В канун Нового года, 31 декабря, в VIP-холле Дворца Республики с панорамным видом на праздничный Минск пройдет Джазовая новогодняя ночь. В программе вечера — выступления звезд мирового джаза, новогодний ужин и другие сюрпризы. Проведите эту ночь как следует!


Фото: unsplash.com

Кто отвечает за музыку?

В новогоднюю ночь вместе с гостями Дворца Республики будут звезды джаза США — королева вокального джаза Ава Тимбо, легендарный саксофонист Зэйн Мэсси и в сопровождении «Санкт-Петербург Jazz Quartet». Готовы к шедеврам свинга, знойному латино и пылающему блюзу на саксофоне — как в Гарлеме 50-х?

Музыкальный мир называет чернокожую диву Аву Тимбо из Парижа солнечной королевой вокального джаза. Обладая потрясающим голосом и обаянием, Ава исполняет шедевры свинга Эллы Фицджеральд, Сары Воэн и джазовые версии mornas — зажигательный стиль африканских песен, который получился от смешения африканской и европейской музыкальных культур — солнечный джаз босоногой дивы с прекрасного острова.

Зэйн Мэсси — знаменитый джазовый саксофонист из Нью-Йорка. Вдохновленный своим отцом, легендарным трубачом и композитором Коулом Мэсси, Зэйн с детства впитал вкус настоящего нью-йоркского джаза. Талантливый юноша — выпускник лучшего в мире джазового колледжа Бэркли, был нарасхват в Нью-Йорке. Джаз Зэйна — это коллекция знакомых очаровательных мелодий и магических имен — самые известные композиции 20 века: от блюза и свинга, до хард-бопа, latino и симфоджаза.

«Санкт-Петербург Jazz Quartet» — один из немногих примеров не только в Петербурге, но и во всем мире воссоздания аутентичного звучания американской джазовой классики эпохи свинга 50−60-х. Во главе квартета — знаменитый российский контрабасист Олег Фомин. Вместе с лидером играют самые талантливые представители петербургского джаза саксофонист Максим Медведев, пианист Дмитрий Братухин и барабанщик Вадим Хотин. В репертуаре квартета шедевры джаза и оригинальные аранжировки мировых хитов.

Чем будут угощать?

К вашим услугам будет работать бар. Кстати, напитки можете приносить с собой. А вот что будет в новогоднем меню, которое включено в стоимость входного билета:

  • Большой сет из мясных изделий и сыров, сервированных овощами и зеленью
  • Закуска из семги с зеленью, лимоном и маслинами
  • Шашлык из лосося с соусом «Пилатти» из спелых томатов и экзотической зелени
  • Картофель, запеченный со стручковой фасолью и зеленью
  • Торт с фруктами
  • Клюквенный морс
  • Хлебная корзинка с итальянской чиабаттой и французским батоном из тончайшего греческого теста
  • Вода негазированная

Фото: magic-catering.by

Что по дресс-коду?

Джаз изумил мир импровизацией. В общем-то, и от вас ждут в первую очередь воображения и вдохновения в поиске костюма. Смело выбирайте яркие цвета и интересные аксессуары.

Когда: 31 декабря, 23.00 — 5.00

Где:

Сколько: стоимость на одну персону — 250 рублей (все включено), стоимость двухместного столика — 600 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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В канун Нового года, 31 декабря, в VIP-холле Дворца Республики с панорамным видом на праздничный Минск пройдет Джазовая новогодняя ночь. В программе вечера -...
 
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