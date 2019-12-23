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Состоялась встреча председателя Борисовского районного объединения профсоюзов, члена совета республики Е.Зябликовой с учащимися СШ №11

24.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Елена Олеговна говорила с учащимися о традициях нашей страны, о том, что Беларусь сумела не только сохранить, но и создать новые самобытные традиции, которые стали органичной частью белорусского общества.

Далее Елена Олеговна под громкие аплодисменты вручила ребятам, которым исполнилось 14 лет, книгу «Я – гражданин Республики Беларусь» и пожелала быть достойными этого высокого звания.

Елена Олеговна отметила, что Будущее Беларуси — в руках юных, но активных и целеустремленных граждан нашей страны. Верится, что с присущей им энергией и энтузиазмом, знаниями и способностями они сделают все необходимое для укрепления и  процветания    Минской области и Республики Беларусь.

http://www.borisov.gov.by/novosti-regiona/item/37438-sostoyalas-vstrecha-predsedatelya-borisovskogo-rajonnogo-ob-edineniya-profsoyuzov-chlena-soveta-respubliki-e-zyablikovoj-s-uchashchimisya-ssh-11

 
 
Ссылка на источник 24
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20 декабря 2019 года председатель Борисовского районного объединения профсоюзов, членПостоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики...
 
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