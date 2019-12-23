Состоялась встреча председателя Борисовского районного объединения профсоюзов, члена совета республики Е.Зябликовой с учащимися СШ №11

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Елена Олеговна говорила с учащимися о традициях нашей страны, о том, что Беларусь сумела не только сохранить, но и создать новые самобытные традиции, которые стали органичной частью белорусского общества.

Далее Елена Олеговна под громкие аплодисменты вручила ребятам, которым исполнилось 14 лет, книгу «Я – гражданин Республики Беларусь» и пожелала быть достойными этого высокого звания.

Елена Олеговна отметила, что Будущее Беларуси — в руках юных, но активных и целеустремленных граждан нашей страны. Верится, что с присущей им энергией и энтузиазмом, знаниями и способностями они сделают все необходимое для укрепления и процветания Минской области и Республики Беларусь.