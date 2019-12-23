Лукашенко - о пропавших политиках: Никто, кроме меня, не может дать такую команду





Юрий Захаренко и Виктор Гончар





Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Аудио беседы с президентом опубликовано на сайте «Эхо Москвы». Напомним, экс-боец СОБРазаявил, что участвовал в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси, экс-главы Центризбиркомаи бизнесменабеседы с президентом опубликовано на сайте «Эхо Москвы».





— Знаете, никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду. Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (Александр Бортников — директор ФСБ РФ. — Прим. ред.), ни наш Вакульчик (глава КГБ Беларуси. — Прим. ред.), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут.





Потому что это преступление с запахом политики. Бортников, какой бы он ни был, он не политик. Он конкретный человек, который работает специальными методами, потому что у него спецслужба, так и у нас в КГБ. Ладно, я не хочу трогать Россию, в Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления.





Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека, тем более оператор, о котором говорят.





Там же смешали все в кучу — Дима Завадский, который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе.





Лукашенко заявил, что бизнесмена Красовского он вообще не знал.





— Захаренко связался в бизнесе, вот об этом вы не пишете, с Украиной. Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти и у него тут все схвачено. А деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет 7 или 8 назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице.





Он рассказал, что после этого отправил запрос в Германию, но ответ так и не получил.









Возвращаясь к недавней публикации DW, Лукашенко назвал ее провокацией и рассказал:





— Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует. Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД, с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина.





— Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы.





Лукашенко заявил, что в последнее время в Telegram-каналах появилось много фейков о нем.





По словам Лукашенко, он дал команду разобраться с озвученной информацией по «делу об исчезнувших политиках».





— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.





Напомним, Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов.





В частности, по его словам, в похищении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко 7 мая 1999 года кроме него и на тот момент командира СОБРа Дмитрия Павличенко принимали участие еще семь человек. Оппозиционера выслеживали в течение нескольких недель. При похищении ему предъявили служебные документы и усадили в машину.





По словам Гаравского, Захаренко не пытали, не вели видеосъемку, а сразу отвезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины, где его якобы застрелил Павличенко. Затем тело Захаренко отвезли в крематорий Северного кладбища Минска и сожгли.





Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года.





По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек).





Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны.





Гаравский отметил, что у Гончара на ступне не было двух пальцев, что потом подтвердили те, кто знал политика.



