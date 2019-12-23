31 декабря банки заканчивают обмен старых денег

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С момента последней деноминации прошло уже три с половиной года, и новые деньги стали привычной частью нашей повседневной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если у вас сохранились старые купюры, образца 2000 года, то их всё ещё можно обменять. Национальный банк напомнил, что до 31 декабря подобный обмен без комиссий и ограничений проводят все банки и небанковские финансовые организации.





С 1 января старые деньги на новые можно будет обменять только в Нацбанке. Кстати, на сегодняшний день старые банкноты крупных номиналов, от 50 до 200 тысяч, изъяты из обращения почти полностью – более 99 % от общего количества. Средние номиналы изъяты примерно на 75 % и мелочь выведена из обращения почти на 40 %.