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31 декабря банки заканчивают обмен старых денег

24.12.2019 18:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С момента последней деноминации прошло уже три с половиной года, и новые деньги стали привычной частью нашей повседневной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если у вас сохранились старые купюры, образца 2000 года, то их всё ещё можно обменять. Национальный банк напомнил, что до 31 декабря подобный обмен без комиссий и ограничений проводят все банки и небанковские финансовые организации.

31 декабря банки заканчивают обмен старых денег

С 1 января старые деньги на новые можно будет обменять только в Нацбанке. Кстати, на сегодняшний день старые банкноты крупных номиналов, от 50 до 200 тысяч, изъяты из обращения почти полностью – более 99 % от общего количества. Средние номиналы изъяты примерно на 75 % и мелочь выведена из обращения почти на 40 %.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. С момента последней деноминации прошло уже три с половиной года, и новые деньги стали привычной частью нашей повседневной жизни, сообщили в...
 
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