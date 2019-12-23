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Алексей Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы, изготовленные в Минске

24.12.2019 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подарил главе белорусского государства шахматы, изготовленные в основанной белорусским художником Леонидом Головко студии в Минске.

 Сувенир был передан белорусскому лидеру после состоявшегося во Дворце Независимости интервью, передает корреспондент БЕЛТА.



В наборе шахмат, изготовленном по заказу Алексея Венедиктова специально для главы белорусского государства, на доске расположены фигуры князя Александра Невского и Папы Римского Иннокентия IV, символизирующие православную Русь и католическую Европу. Белым ферзем выступает жена Александра Невского (короля белых) полоцкая княжна Александра Брячиславна. Одним из боевых слонов является митрополит Кирилл ІІІ. Другим слоном - побратим Александра Невского монгольский хан Сартак. Белые пешки - это могучая рать. У каждой пешки свое лицо, свой отраженный характер. Король черных - Папа Римский. Черным ферзем выступает хан Батый. Черные пешки - тевтонские рыцари. Фигуры сделаны из фарфора с золотым и платиновым покрытием, а доска - из карельской березы.    


Шахматы изготовлены с использованием авторских техник нанесения глазури. Фигурки максимально приближены к реальной внешности прототипов, включая костюмы, жесты, позы и характер персонажей.

Среди владельцев авторских шахмат - голливудский актер Чак Норрис, премьер-министр России Дмитрий Медведев, шахматный коллекционер Йоган Тинти, гроссмейстер Гарри Каспаров.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подарил главе белорусского государства шахматы, изготовленные в основанной белорусским художником...
 
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