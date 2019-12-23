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МВД Беларуси призывает к осторожному использованию пиротехники

24.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Милиция Беларуси призывает людей быть осторожными с пиротехникой и запускать фейерверки только в установленных местах. За нарушение правил может грозить штраф до 400 долларов.

В новогоднюю ночь все службы переведут на усиленный режим работы, число патрульных отрядов увеличат. В местах гуляний будут дежурить сотрудники милиции, медики и спасатели. Территорию обследуют саперы.

«Хотелось бы обратиться к нашим гражданам: с пониманием относиться к принимаемым со стороны органов внутренних дел дополнительным повышенным мерам безопасности. Это все делается с нашей стороны исключительно для того, чтобы праздники не были омрачены какими-либо чрезвычайными происшествиями. В свою очередь сотрудники органов внутренних дел нацелены на качественное выполнение поставленных задач», – заявил начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян. 

МВД Беларуси отмечает, что в новогоднюю ночь, как правило, снижается количество преступлений. Средний показатель – 50 по стране. Это в три раза меньше, чем в обычные дни. 



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За нарушение правил может грозить штраф до 400 долларов.
 
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