|
МВД Беларуси призывает к осторожному использованию пиротехники
24.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Милиция Беларуси призывает людей быть осторожными с пиротехникой и запускать фейерверки только в установленных местах. За нарушение правил может грозить штраф до 400 долларов.
В новогоднюю ночь все службы переведут на усиленный режим работы, число патрульных отрядов увеличат. В местах гуляний будут дежурить сотрудники милиции, медики и спасатели. Территорию обследуют саперы.
«Хотелось бы обратиться к нашим гражданам: с пониманием относиться к принимаемым со стороны органов внутренних дел дополнительным повышенным мерам безопасности. Это все делается с нашей стороны исключительно для того, чтобы праздники не были омрачены какими-либо чрезвычайными происшествиями. В свою очередь сотрудники органов внутренних дел нацелены на качественное выполнение поставленных задач», – заявил начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.
МВД Беларуси отмечает, что в новогоднюю ночь, как правило, снижается количество преступлений. Средний показатель – 50 по стране. Это в три раза меньше, чем в обычные дни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За нарушение правил может грозить штраф до 400 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)