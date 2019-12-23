Источник материала: Новости Волковыска

В Гродненской и Гомельской областях 70 многодетных матерей награждены Орденом Матери. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 23 декабря 2019 года.

Ордена вручат матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей.

Орденом Матери награждены: животновод сельскохозяйственного производственного кооператива «Гродненский», санитарка рогачевской поликлиники, учительница гомельской средней школы, домохозяйка из Чечерска. Среди награжденных нет жителей Волковысского района.

▶ Что даёт награда Орден Матери?

Белорусский орден Матери учрежден указом президента Республики Беларусь в 1995 году и стал преемником советской традиции поощрения многодетных матерей на государственном уровне.

Награждение орденом Матери производится при достижении пятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. Ходатайство о награждении возбуждается местным исполкомом.

Награжденной орденом Матери многодетной матери в течение двух месяцев должны перечислить единовременную денежную выплату в размере пяти бюджетов прожиточного минимума.

По достижении возраста 55 лет награжденная орденом Матери многодетная мать имеет право на повышение пенсии за особые заслуги. Право на такое повышение независимо от возраста имеет многодетная мать, получающая пенсию по инвалидности.

Размер повышения определяется отдельно в каждом конкретном случае и не может превышать 250% минимального размера пенсии по возрасту.