«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать





Алексей Венедиктов – опытный и мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом. Как политическому стратегу – шахматы, зробленные именно в Беларуси.







Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Это лучшие шахматы, которые я видел, и я нашел их в Беларуси. Если бы я нашел их в Сингапуре, я бы привез их из Сингапура. Но это делается действительно в Минске, и у меня стоят такие же шахматы для дома, поэтому я знаю качество этого продукта. Я дома плохих продуктов не держу.

Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер