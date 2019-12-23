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«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Венедиктов – опытный и мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом. Как политическому стратегу – шахматы, зробленные именно в Беларуси.
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Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо...
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