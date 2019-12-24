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Взгляните, как красивые белоруски занимаются рождественской йогой
Источник материала: Tut.by
На фото в гирлянде и рядом с елкой способен каждый, но йоги могут сделать это еще и в красивой асане! GO.TUT.BY взглянул на «рождественскую йогу» из аккаунтов белорусов.
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На фото в гирлянде и рядом с елкой способен каждый, но йоги могут сделать это еще и в красивой асане!
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