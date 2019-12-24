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Взгляните, как красивые белоруски занимаются рождественской йогой

25.12.2019 09:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фото в гирлянде и рядом с елкой способен каждый, но йоги могут сделать это еще и в красивой асане! GO.TUT.BY взглянул на «рождественскую йогу» из аккаунтов белорусов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anastasia_driuk 30 Дек 2018 в 9:28 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Марина (@marishka__dr) 15 Янв 2019 в 10:33 PST

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На фото в гирлянде и рядом с елкой способен каждый, но йоги могут сделать это еще и в красивой асане!
 
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