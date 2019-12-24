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И глазки радостью светились

25.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

И глазки радостью светились

Рождественские и новогодние праздники могут стать интереснее и ярче для детей, если рядом есть добрые и отзывчивые люди.

С Владиком Бычковским вороновчанка Жанна Сальманович познакомилась в прошлом году. Вместе с участницами областной акции «Женщины-предприниматели — детям», инициированной «Белорусским союзом женщин», она побывала у него дома в аг. Жирмуны. Мальчик живет с отцом-инвалидом. Тогда гости к нему приехали с подарками и были искренне тронуты радостью, которой засветились глаза застенчивого мальчика. С тех пор семья Сальманович поддерживает связь со своим новым знакомым. С подарком и школьными принадлежностями навестили мальчишку накануне нового учебного года, а к нынешнему Рождеству сделали Владику еще один сюрприз — организовали поездку в игровой центр «Лимпопо» в г. Лида. Нетрудно догадаться, сколько положительных эмоций принес мальчишке такой уик-энд. Компанию ему составила дочь Жанны и Виталия — Лера. Непоседы быстро нашли общий язык и веселились вместе —  преодолевали лабиринты, прыгали на батутах, ныряли в шариковый бассейн, осаждали  веревочные джунгли. Домой мальчик вернулся еще и с подарком — игрушкой. 


И глазки радостью светились

— Это так приятно: дарить добро и видеть счастливые лица детей, — поделилась Жанна.

Как матери двоих детей ей несложно было найти способ доставить радость ребенку. Сделать это по-матерински заботливо и от души.

Акция «Женщины-предприниматели — детям» продолжается до 10 января. Председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская призывает присоединиться к ней. Стать участницей просто. Главное — желание поделиться своим теплом и благами с юными земляками.


И глазки радостью светились

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Рождественские и новогодние праздники могут стать интереснее и ярче для детей, если рядом есть добрые и отзывчивые люди. С Владиком Бычковским вороновчанка Жанна...
 
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