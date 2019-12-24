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Такого Месси вы еще не видели
Источник материала: Партизан
Супруга форварда и капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла опубликовала в Instagram фотографии со своей семьей.
"Это Рождество, полное любви и света. Счастливого Рождества!" - подписала фото жена Месси.
Лионель и Антонелла вместе с 2009 года. Пара воспитывает троих сыновей: Чиро, Тьяго и Матео.
2 декабря Месси получил рекордный, уже шестой по счету "Золотой мяч", который вручается France Football.
В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за каталонцев, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
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Супруга форварда и капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла опубликовала в Instagram фотографии со своей семьей.
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