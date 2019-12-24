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Такого Месси вы еще не видели

25.12.2019 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга форварда и капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла опубликовала в Instagram фотографии со своей семьей.



"Это Рождество, полное любви и света. Счастливого Рождества!" - подписала фото жена Месси.

Лионель и Антонелла вместе с 2009 года. Пара воспитывает троих сыновей: Чиро, Тьяго и Матео.

2 декабря Месси получил рекордный, уже шестой по счету "Золотой мяч", который вручается France Football.

В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за каталонцев, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
 
 
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Супруга форварда и капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла опубликовала в Instagram фотографии со своей семьей.
 
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