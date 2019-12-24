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Две жительницы Вороновского района награждены орденом Матери
25.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Указом Президента Республики Беларусь №477 от 23 декабря 2019 года за рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены:
— Букейко Наталья Чеславовна — санитарка Заболотской больницы сестринского ухода УЗ «Вороновская центральная районная больница»;
— Ётко Наталья Станиславовна — домохозяйка, г.п. Вороново.
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Указом Президента Республики Беларусь №477 от 23 декабря 2019 года за рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены: — Букейко Наталья Чеславовна...
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