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Две жительницы Вороновского района награждены орденом Матери

25.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Две жительницы Вороновского района награждены орденом Матери

Указом Президента Республики Беларусь №477 от 23 декабря 2019 года за рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены:

— Букейко Наталья Чеславовна — санитарка Заболотской больницы сестринского ухода УЗ «Вороновская центральная районная больница»;

— Ётко Наталья Станиславовна — домохозяйка, г.п. Вороново.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 
 
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Указом Президента Республики Беларусь №477 от 23 декабря 2019 года за рождение и воспитание пяти и более детей орденом Матери награждены: — Букейко Наталья Чеславовна...
 
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