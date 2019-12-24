Алексей Венедиктов: Лукашенко сказал, если юристы найдут возможность, то, возможно, примет наших в делегацию Беларуси

















В чате ему задали вопрос про перспективы выступления российских спортсменов на Олимпиаде при помощи Беларуси.





- Я знаю, что до 27 декабря будет подана жалоба в CAS на решение ВАДА по отстранению российских команд от соревнований. Я не большой болельщик, но за биатлон я болею. И для меня важно, чтобы "чистые" спортсмены смогли бы выступить.





Скажу страшную вещь: мне все равно, под каким флагом они выступят. Мне важно, чтобы, скажем, молодая биатлонистка Куклина выступала. Я смотрю Олимпиады не из-за церемоний открытия и закрытия, где парады с флагами.





Так что я буду надеяться. Между прочим, Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление, или он примет нас в белорусскую делегацию. Вот пусть министры про это и поговорят. Пусть Путин про это поговорит.



