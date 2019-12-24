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Боевики "Талибана" похитили в Афганистане 27 активистов движения за мир

25.12.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Афганистане представители радикального движения "Талибан" похитили 27 активистов Народного движения за мир во время марша на западе страны. Об этом со ссылкой на лидеров группы и местных чиновников сообщает Tolo News.




Они были похищены в провинции Фарах. Правоохранители начали поиски похитителей.

Активисты движения путешествуют со своими акциями по стране, чтобы распространить послание мира и призвать все стороны конфликта в Афганистане договориться о прекращении огня. 

Лидеры движения сказали, что талибы похищают их активистов в четвертый раз.

Последний аналогичный инцидент произошел в июне этого года. Тогда талибы удерживали 25 активистов движения за мир, которые отправились в оплот талибов в провинции Гильменд, пытаясь встретиться с боевиками и призвать их к миру. Они были освобождены через несколько дней.

В прошлом году движение привлекло внимание международного сообщества своими мирными маршами по Афганистану и столице страны Кабулу, во время которых они предупреждали о рекордных уровнях насилия по всей стране, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty

Движение всегда провозглашало, что выступает исключительно за мир в стране, раздираемой войной.
 
 
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Сегодня в Афганистане представители радикального движения "Талибан" похитили 27 активистов Народного движения за мир во время марша на западе страны. Об этом со...
 
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