











Они были похищены в провинции Фарах. Правоохранители начали поиски похитителей.





Активисты движения путешествуют со своими акциями по стране, чтобы распространить послание мира и призвать все стороны конфликта в Афганистане договориться о прекращении огня.





Лидеры движения сказали, что талибы похищают их активистов в четвертый раз.





Последний аналогичный инцидент произошел в июне этого года. Тогда талибы удерживали 25 активистов движения за мир, которые отправились в оплот талибов в провинции Гильменд, пытаясь встретиться с боевиками и призвать их к миру. Они были освобождены через несколько дней.





Radio Free Europe / Radio Liberty В прошлом году движение привлекло внимание международного сообщества своими мирными маршами по Афганистану и столице страны Кабулу, во время которых они предупреждали о рекордных уровнях насилия по всей стране, сообщает





Движение всегда провозглашало, что выступает исключительно за мир в стране, раздираемой войной.



