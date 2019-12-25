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Смертельное ДТП под Дзержинском: Peugeot влетел в стоящую фуру

25.12.2019 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Дзержинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Авария произошла 25 декабря, около 02.30. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Peugeot 306 ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 320-м километре дороги он врезался в фуру, которая стояла с включенной аварийной сигнализацией на обочине по причине поломки.


В результате ДТП водитель Peugeot от полученных травм умер на месте происшествия.

Граждан, которые располагают значимой информацией по указанному ДТП, следователи просят сообщить по телефонам: 8 017 165-31-16, 8 029 575-35-86.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
 
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