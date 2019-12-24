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Лукашенко показали форму белорусских олимпийцев

25.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали форму спортсменов республики для летних Олимпийских игр в Токио. Дизайн разработали две белорусские компании, передает телеканал «МИР 24».

Моделями стали гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Один из костюмов в сине-белых тонах, другой в бело-красных. Художники использовали орнамент и узоры. Президенту образцы понравились, окончательный выбор будет за атлетами.

«Наши белорусские производители очень достойно себя показали, когда подготовили форму к Европейским играм. Мы убедились, что они могут делать это на высшем уровне. Поэтому за Токио мы спокойны», – рассказала двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович.

«Не первый день уже в этой форме. Даже какие-то предложения, коррективы вносились. В любом случае, главное, чтобы было комфортно, удобно и узнаваемо. Я считаю, что и в том, и в другом варианте это воплощено. Осталось только выбрать», – делится многократный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

Александр Лукашенко отметил, что белорусская форма должна быть востребована у любителей спорта и после Олимпийских игр.



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Президент Беларуси оценил дизайн спортивных костюмов, в которых атлеты поедут на Олимпийские игры в Токио.
 
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