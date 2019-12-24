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Лукашенко показали форму белорусских олимпийцев
25.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали форму спортсменов республики для летних Олимпийских игр в Токио. Дизайн разработали две белорусские компании, передает телеканал «МИР 24».
Моделями стали гимнастка Ксения Санкович и
«Наши белорусские производители очень достойно себя показали, когда подготовили форму к Европейским играм. Мы убедились, что они могут делать это на высшем уровне. Поэтому за Токио мы спокойны», – рассказала двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович.
«Не первый день уже в этой форме. Даже какие-то предложения, коррективы вносились. В любом случае, главное, чтобы было комфортно, удобно и узнаваемо. Я считаю, что и в том, и в другом варианте это воплощено. Осталось только выбрать», – делится многократный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.
Александр Лукашенко отметил, что белорусская форма должна быть востребована у любителей спорта и после Олимпийских игр.
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