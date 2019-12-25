Источник материала: Аргументы и факты

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем), местами сильный мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4.