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Это очень мило! Семейные фото Роналду, Овечкина и других звезд спорта в Рождество
Источник материала: Tut.by
Кто катался на лыжах, кто нежился на пляже, а кто устроил уютные посиделки под нарядной елкой? SPORT.TUT.BY подсмотрел, как звезды мирового спорта отметили Рождество 2019.
Португальский футболист Криштиану Роналду (который благодаря доброму и щедрому сердцу сам для многих
А вот ответочка от семейства Месси: Лео, его жена Антонелла и трое чудесных сыновей.
Семейный снимок в этот день запостил и египтянин Мохаммед Салах. Он исповедует ислам, но уже много лет живет в Европе, поэтому поддался предпраздничной суете и установил дома елку — символ рождественско-новогодних праздников.
Украшенное дерево вызвало в комментариях звезды «Ливерпуля» очень жаркие споры. Некоторые подписчики упрекали Мо в том, что он якобы отмечает католическое Рождество, и напоминали: «Не забывай, что значит твое имя».
Но хватало и тех, кто поддержал Салаха. «Человек поделился семейным фото, а вы вылили на него поток ненависти. Что с вами не так?», — парировали поклонники футболиста.
Поляк Роберт Левандовски в канун Рождества встретился со старыми друзьями и их семьями. «Мы знаем друг друга столько лет! И каждый год наши ряды становятся все больше», — написала супруга футболиста Анна Левандовски.
А на снимке суперзвезда «Баварии» — в окружении своих любимых девушек.
Бразильский футболист Дани Алвес поделился с подписчиками не только красивым рождественским фото, но и душевным поздравлением:
— Мы желаем вам счастливого Рождества. Чтобы вы могли наслаждаться этим днем и размышлять над самым ценным, что у нас есть сегодня, — жизнью. Боритесь каждый день за свое здоровье, эмоции и души. И пусть это будет день прощения.
Ловите наилучшие пожелания от мужской половины семейства Бекхэмов.
А это веселье Виктории Азаренко в компании ее сына Лео.
Праздничный аутфит лидера биатлонного тотала Йоханнеса Бё и его супруги Хедды.
Итальянская красотка Лиза Виттоцци и ее душевный снимок к 25-му декабря.
И немного рождественских огней от словачки Паулины Фиалковой. Ее осенний гардероб в очередной раз напоминает про дождливое Рождество, которое мы заслужили.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по такому случаю даже сбежал с семьей на горнолыжный курорт в Колорадо, чтобы напомнить сыну Никите, как выглядит снег.
Российский хоккеист Александр Овечкин в этот день находился рядом с женой Анастасией и сыном Сережей.
А его партнер по сборной Артемий Панарин уютно устроился под елочкой с любимой девушкой Алисой Знарок, друзьями-хоккеистами и их спутницами.
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SPORT.TUT.BY подсмотрел, как звезды мирового спорта отметили Рождество 2019.
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