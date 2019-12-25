Это очень мило! Семейные фото Роналду, Овечкина и других звезд спорта в Рождество

Источник материала: Tut.by

Кто катался на лыжах, кто нежился на пляже, а кто устроил уютные посиделки под нарядной елкой? SPORT.TUT.BY подсмотрел, как звезды мирового спорта отметили Рождество 2019.

Португальский футболист Криштиану Роналду (который благодаря доброму и щедрому сердцу сам для многих стал персональным Сантой ) отпраздновал Рождество с семьей на солнечном побережье.

А вот ответочка от семейства Месси: Лео, его жена Антонелла и трое чудесных сыновей.

Семейный снимок в этот день запостил и египтянин Мохаммед Салах. Он исповедует ислам, но уже много лет живет в Европе, поэтому поддался предпраздничной суете и установил дома елку — символ рождественско-новогодних праздников.

Украшенное дерево вызвало в комментариях звезды «Ливерпуля» очень жаркие споры. Некоторые подписчики упрекали Мо в том, что он якобы отмечает католическое Рождество, и напоминали: «Не забывай, что значит твое имя».

Но хватало и тех, кто поддержал Салаха. «Человек поделился семейным фото, а вы вылили на него поток ненависти. Что с вами не так?», — парировали поклонники футболиста.

Поляк Роберт Левандовски в канун Рождества встретился со старыми друзьями и их семьями. «Мы знаем друг друга столько лет! И каждый год наши ряды становятся все больше», — написала супруга футболиста Анна Левандовски.

А на снимке суперзвезда «Баварии» — в окружении своих любимых девушек.

Бразильский футболист Дани Алвес поделился с подписчиками не только красивым рождественским фото, но и душевным поздравлением:

— Мы желаем вам счастливого Рождества. Чтобы вы могли наслаждаться этим днем и размышлять над самым ценным, что у нас есть сегодня, — жизнью. Боритесь каждый день за свое здоровье, эмоции и души. И пусть это будет день прощения.

Ловите наилучшие пожелания от мужской половины семейства Бекхэмов.

А это веселье Виктории Азаренко в компании ее сына Лео.

Праздничный аутфит лидера биатлонного тотала Йоханнеса Бё и его супруги Хедды.

Итальянская красотка Лиза Виттоцци и ее душевный снимок к 25-му декабря.

И немного рождественских огней от словачки Паулины Фиалковой. Ее осенний гардероб в очередной раз напоминает про дождливое Рождество, которое мы заслужили.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по такому случаю даже сбежал с семьей на горнолыжный курорт в Колорадо, чтобы напомнить сыну Никите, как выглядит снег.

Российский хоккеист Александр Овечкин в этот день находился рядом с женой Анастасией и сыном Сережей.

А его партнер по сборной Артемий Панарин уютно устроился под елочкой с любимой девушкой Алисой Знарок, друзьями-хоккеистами и их спутницами.