Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что 2020 год для страны будет очень непростым.

«Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем», — сказал Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов.

Президент подчеркнул, что Беларусь — молодое суверенное независимое государство, перед которым стоит много вызовов. И что ждет впереди, не скажет никто.

«Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю», — сказал он.

Лукашенко призвал назначенцев серьезно работать с людьми, иметь терпение.

По мнению президента, главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко предупредил, что предстоящий год будет непростым Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что 2020 год для страны будет очень непростым.

«А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — заметил он