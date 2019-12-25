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Лукашенко предупредил, что предстоящий год будет непростым
26.12.2019 13:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что 2020 год для страны будет очень непростым.
«Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем», — сказал Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов.
Президент подчеркнул, что Беларусь — молодое суверенное независимое государство, перед которым стоит много вызовов. И что ждет впереди, не скажет никто.
«Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю», — сказал он.
Лукашенко призвал назначенцев серьезно работать с людьми, иметь терпение.
По мнению президента, главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики.«А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — заметил он
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что 2020 год для страны будет очень непростым.
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