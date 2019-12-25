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В доме байкерши Симоны, которая после ДТП пересела в коляску, установят подъемник

26.12.2019 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хорошая новость! Симона, которая полтора года назад пересела после аварии в инвалидную коляску, все-таки сможет водить сына в школу. В доме, где живет молодая мама, в ближайшее время установят подъемник. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Гомельском горисполкоме.


— Мы прочитали статью, обсудили ее с председателем и обратились на гомельские предприятия за помощью, чтобы поскорее решить вопрос об установке подъемника. Предприятия откликнулись. В январе будут перечислены деньги, а после этого начнется поиск организации, которая будет заниматься проектно-сметной документацией, экспертизой и строительно-монтажными работами, — рассказал заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук.


В коляску Симона пересела после ДТП, которое произошло в июле 2018 года. Выйти из подъезда на улицу теперь для нее — настоящее испытание. Пандус на крыльце хоть и имеется, но он приспособлен только для спуска детских колясок — не для инвалидных!

Чтобы выйти из подъезда, нужен электроподъемник. С просьбой об его установке Симона обращалась в администрацию своего района — ответили, что нет необходимости. Правда, понизили бордюрный камень около подъезда.

Но вот, похоже, что скоро эти сложности у Симоны останутся позади.

 
Теги: Новости
 
 
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Хорошая новость! Симона, которая полтора года назад пересела после аварии в инвалидную коляску все-таки сможет водить сына в школу - в доме, где живет молодая мама, в...
 
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