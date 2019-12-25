ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

26.12.2019 16:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акция «Наши дети». 26 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники столичного детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего их здесь – 60. И все они сейчас ждут не только чудес.  

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

Подарить внимание, заботу и ощущение защищённости подопечным детского дома приехал и вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Он познакомился с тем, как обустроен быт детей, и пообщался с каждым об их увлечениях.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

Как оказалось, у маленьких минчан, которые остались без родителей, весьма разносторонние таланты. И, что немаловажно, сильное желание их развивать. Чтобы дети были максимально мобильными и проводили время с пользой, от Совета Республики детям подарили планшеты.      

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев


Наталья Котлярова, воспитанница детского дома №5 Минска:
Это радость для всех детей в детском доме, все счастливы, когда к нам приезжают гости. Что о нас никто не забывает – это приятно.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев


Вадим Мытник, воспитанник детского дома №5 Минска:
Мне правда очень понравилось, сегодня был очень яркий активный день. Мы серьезно подготовились к концерту. Так получилось, что у меня была роль Деда Мороза.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что не надо останавливаться на такой акции. Надо чаще бывать там, чаще приезжать к детям, чаще общаться  с ними, ведь это наше будущее.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев


Помимо традиционного утренника с вручением сладких подарков, гостей пригласили на тёплую беседу за чаепитием. Многие воспитанники этого детского дома занимаются спортом. Кстати, в 2018 году в рамках акции «Наши дети» Президентский спортивный клуб им подарил скалодром. Это одно из любимых увлечений у ребят. 

Люди в материале: Анатолий Исаченко, Наталья Котлярова, Вадим Мытник
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Акция «Наши дети». 26 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники столичного детского дома № 5, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В доме байкерши Симоны, которая после ДТП пересела в коляску, установят подъемник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика