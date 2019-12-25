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«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акция «Наши дети». 26 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники столичного детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего их здесь – 60. И все они сейчас ждут не только чудес.
Подарить внимание, заботу и ощущение защищённости подопечным детского дома приехал и вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Он познакомился с тем, как обустроен быт детей, и пообщался с каждым об их увлечениях.
Как оказалось, у маленьких минчан, которые остались без родителей, весьма разносторонние таланты. И, что немаловажно, сильное желание их развивать. Чтобы дети были максимально мобильными и проводили время с пользой, от Совета Республики детям подарили планшеты.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев
Новости Беларуси. Акция «Наши дети». 26 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники столичного детского дома № 5, сообщили в программе...
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