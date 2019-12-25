ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители Исполкома СНГ навестили подопечных белорусского детского хосписа

26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит республиканская благотворительная акция «Наши дети». Сегодня подопечных белорусского детского хосписа навестили представители Исполкома СНГ. Дружба центра паллиативной помощи детям и Исполкома СНГ длится уже пять лет, сообщает «МИР 24».

В этот раз хоспису передали деньги, которые будут потрачены на приобретение медицинской аппаратуры, а также телевизоры и наборы для творчества. Представители Исполкома ознакомились с работой детского хосписа и отметили, что подобный опыт нужно развивать на просторах всего Содружества.

«Есть возможность сделать так, чтобы эта помощь распространилась на другие государства СНГ. Исполнительный комитет будет делать все, чтобы их поддержать. У нас есть пословица: если нельзя излечить ребенка, то это не значит, что ему нельзя помочь. И мы горды тем, что многонациональный Исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира которого находится в Минске, ежегодно причастен к этой акции», – сказал первый заместитель председателя Исполкома СНГ – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. В акции «Наши дети» принимают участие множество неравнодушных людей, среди которых политики, общественные деятели, артисты.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоспису передали деньги, которые будут потрачены на приобретение медицинской аппаратуры, а также телевизоры и наборы для творчества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти новогодняя история. Про Тузика, знаменитость из Стиганей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика