Представители Исполкома СНГ навестили подопечных белорусского детского хосписа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит республиканская благотворительная акция «Наши дети». Сегодня подопечных белорусского детского хосписа навестили представители Исполкома СНГ. Дружба центра паллиативной помощи детям и Исполкома СНГ длится уже пять лет, сообщает «МИР 24».

В этот раз хоспису передали деньги, которые будут потрачены на приобретение медицинской аппаратуры, а также телевизоры и наборы для творчества. Представители Исполкома ознакомились с работой детского хосписа и отметили, что подобный опыт нужно развивать на просторах всего Содружества.

«Есть возможность сделать так, чтобы эта помощь распространилась на другие государства СНГ. Исполнительный комитет будет делать все, чтобы их поддержать. У нас есть пословица: если нельзя излечить ребенка, то это не значит, что ему нельзя помочь. И мы горды тем, что многонациональный Исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира которого находится в Минске, ежегодно причастен к этой акции», – сказал первый заместитель председателя Исполкома СНГ – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. В акции «Наши дети» принимают участие множество неравнодушных людей, среди которых политики, общественные деятели, артисты.