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В Пуховичском районе водитель сбил пешехода насмерть и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пуховичском районе водитель сбил пешехода.
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В результате столкновения мужчина умер на месте аварии. Виновник ДТП скрылся.
После проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить марку автомобиля и личность водителя. Им оказался неработающий 36-летний мужчина. Его задержали.
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе водитель сбил пешехода. По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась вечером 24 декабря. Водитель на...
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