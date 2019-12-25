Остался год, чтобы вложить чеки «Имущество». Куда инвестировать? Список компаний

Источник материала: Вороновская газета





Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» от 28.02.2019 №134, срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года.

Акции, предназначенные для обмена, как правило, распределяются между учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк» следующим образом:

пакет акций объемом до 100 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается в городе или районе по месту расположения открытого акционерного общества;

пакет акций объемом свыше 100 тысяч до 200 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается в пределах области, г. Минска по месту нахождения открытого акционерного общества;

пакет акций объемом свыше 200 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается по всей Республике Беларусь.

Обмен акций на ИПЧ «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» выполняющем данную операцию согласно списку приватизируемых предприятий, акции которых обмениваются на ИПЧ «Имущество» в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный (чековый) счет физического лица. Для выполнения операции по обмену акций приватизируемых предприятий на ИПЧ «Имущество» физическое лицо предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат ИПЧ «Имущество».

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь обмену на акции подлежат ИПЧ «Имущество»:

начисленные покупателю в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (квота на имущество государственных предприятий) и полученные по наследству;

начисленные покупателю в качестве квоты на имущество государственных предприятий и использованные им в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь», а затем возвращенные в том же количестве на его специальный (чековый) счет по причине несостоявшихся сделок, расторжения договоров, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности;

переоформленные покупателю от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, но в сумме не более 250 ИПЧ «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации. Обмен в этом случае производится по заявлению покупателя с указанием в нем, от кого получены ИПЧ «Имущество», без предоставления документов, подтверждающих родственные отношения. В случае сообщения покупателем в заявлении ложных сведений относительно ИПЧ «Имущество», переоформленных от перечисленных выше родственников и использованных для обмена, заключенная сделка является ничтожной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.





В случае смены места жительства, физическое лицо вправе перевести специальный чековый счет в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» по новому месту жительства. Для выполнения операции по переводу специального чекового счета владелец ИПЧ «Имущество» обращается в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» выполняющее операции с ИПЧ «Имущество» с документом, удостоверяющим личность и сертификатом ИПЧ «Имущество».

Список приватизируемых предприятий, акции которых предлагаются для обмена на именные приватизационные чеки «Имущество»

Поиск подразделений банка выполняющих операции по обмену чеков «Имущество» на акции приватизируемых предприятий

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь от 16.04.2004 № 09/124-413 о ликвидации специализированных инвестиционных фондов (далее — СИФ) и возврате ИПЧ «Имущество» гражданам — бывшим акционерам СИФов, начиная с апреля 2005 года продолжается работа по возврату именных приватизационных чеков «Имущество» (далее – ИПЧ «Имущество»), обмененных ранее указанными гражданами на акции СИФов и не возвращенных им в период работы ликвидационных комиссий СИФов:

«Первый республиканский инвестиционный фонд»;

«Недвижимость и финансы»;

«Супримэкс»;

«Лесная промышленность»;

«Инвестиции в экономику» («Атлант-М-Инвест»).

Возврат ИПЧ «Имущество», обмененных ранее на акции СИФов, осуществляется на основании:

заявления , от имени бывшего акционера СИФа либо от имени его наследника, одариваемого, с обязательным указанием места жительства и контактного телефона данного гражданина;

двухсторонней ксерокопии сертификата ИПЧ «Имущество» (МАЕМАСЦЬ), выданного ОАО «АСБ «Беларусбанк»;

ксерокопии одного из документов, подтверждающего владение акциями «СИФа» (договор покупки акций, свидетельство акционера либо сертификат акций), а в случае оформления наследства либо дарения – ксерокопии свидетельства о праве на наследство либо ксерокопии договора дарения;

ксерокопии паспорта (стр.22 (прописка), стр.31-33).

В случае изменения фамилии дополнительно представляется ксерокопия документа, подтверждающего данное изменение (свидетельство о браке либо иной документ).

Вышеуказанные документы представляются нарочно либо по почте — в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь по г. Минску (220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д.44, каб. 1204, тел. (017) 334-04-23);

Возврат ИПЧ «Имущество» осуществляется в месячный срок с момента поступления документов, через учреждения ОАО АСБ «Беларусбанк», о чем граждане информируются посредством направления им письменного ответа на их обращение.

Возвращенные ИПЧ «Имущество» граждане вправе обменять на акции открытых акционерных обществ, которые предлагаются к обмену на ИПЧ «Имущество».

Перечень законодательных актов Республики Беларусь:

Закон Республики Беларусь от 06.07.1993 № 2468-XII «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь».

Постановление «О сроках выдачи, обращения и погашения именных приватизационных чеков «Имущество»», утвержденное Верховным Советом Республики Беларусь от 10.04.1995 № 3703-XII.

Постановление «Об изменении стоимости именного приватизационного чека «Имущество», утвержденное Советом Министров Республики Беларусь от 6 июля 2005 г № 756.

Инструкция о порядке обращения именных приватизационных чеков «Имущество», утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 05.04.2007 № 22.

Инструкция о порядке обмена принадлежащих Республике Беларусь акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственного имущества, на именные приватизационные чеки «Имущество» гражданам Республики Беларусь через обособленные подразделения открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.05.2007 № 29.

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