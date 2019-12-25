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Мелкая подлянка: Северинца отправили отбывать сутки - он выйдет уже в январе

26.12.2019 17:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Павел Северинец, который является организатором декабрьских акций против интеграции с Россией, 26 декабря снова был задержан.

Около подъезда его ждали сотрудники ОМОН. Когда Северинец вышел на улицу - его задержали и увезли в РУВД Центрального района.

Буквально неделю назад, 18 декабря, Северинца задержали таким же образом. Его привезли в РУВД, там составили протокол за участие в акциях 7 и 8 декабря, и сразу повезли на суд, где осудили на 15 суток ареста. 

Однако после озвучивания решения политика отпустили, предупредив о недопустимости нарушения законодательства на массовых акциях. В результате Павел Северинец смог принять участие в новой акции за независимость 20 декабря. 

Сегодня, 26 декабря, в суде Фрунзенского района (в 11.00) политика осудили за призыв к участию в первой акции против интеграции, которая прошла 7 декабря. Судья Алла Скуратович присудила ему 50 базовых штрафу. 


Через несколько часов стало известно, что Северинца отправили в ЦИП на ул. Окрестина отбывать 15-суточный арест.
 
 
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Политик Павел Северинец, который является организатором декабрьских акций против интеграции с Россией, 26 декабря снова был задержан.
 
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