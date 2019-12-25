Мелкая подлянка: Северинца отправили отбывать сутки - он выйдет уже в январе

Около подъезда его ждали сотрудники ОМОН. Когда Северинец вышел на улицу - его задержали и увезли в РУВД Центрального района.





Буквально неделю назад, 18 декабря, Северинца задержали таким же образом. Его привезли в РУВД, там составили протокол за участие в акциях 7 и 8 декабря, и сразу повезли на суд, где осудили на 15 суток ареста.





Однако после озвучивания решения политика отпустили, предупредив о недопустимости нарушения законодательства на массовых акциях. В результате Павел Северинец смог принять участие в новой акции за независимость 20 декабря.





Сегодня, 26 декабря, в суде Фрунзенского района (в 11.00) политика осудили за призыв к участию в первой акции против интеграции, которая прошла 7 декабря. Судья Алла Скуратович присудила ему 50 базовых штрафу.









Через несколько часов стало известно, что Северинца отправили в ЦИП на ул. Окрестина отбывать 15-суточный арест.



