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Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы

26.12.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Некоторые безымянные улицы и скверы в Минске получат свои оригинальные названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, во Фрунзенском районе зеленая зона на улице Матусевича станет сквером «Погулянкой» – в честь хутора, который находился на этом месте в начале ХХ века.

Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы

А в Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до центра пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской. К слову, идеи названий предлагали и сами горожане.

Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы

Анна Старовойтова, член комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска Мингорисполкома:
Очень важно, что мы сегодня создаем такие места притяжения в Минске. Как раз наименованием мы поддерживаем сохранение топонимики и тех мест, которые с карты города уходят, но вместе с тем они радуют нас.

Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы

Люди в материале: Анна Старовойтова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Некоторые безымянные улицы и скверы в Минске получат свои оригинальные названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например,...
 
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