|
Сквер «Погулянка» и улица Лепельская. В Минске решили назвать некоторые безымянные улицы и скверы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Некоторые безымянные улицы и скверы в Минске получат свои оригинальные названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Например, во Фрунзенском районе зеленая зона на улице Матусевича станет сквером «Погулянкой» – в честь хутора, который находился на этом месте в начале ХХ века.
А в Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до центра пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской. К слову, идеи названий предлагали и сами горожане.
Анна Старовойтова, член комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска Мингорисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Некоторые безымянные улицы и скверы в Минске получат свои оригинальные названия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)