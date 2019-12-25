ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол: Узбекистан рассматривает возможность присоединения к ЕАЭС

26.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Узбекистан рассматривает возможность присоединения к ЕАЭС. Об этом рассказал посол республики в Беларуси Насирджан Юсупов. Дипломат дал отчетную пресс-конференцию по итогам прошедших в его стране парламентских выборов. 

По словам Юсупова, вопрос присоединения к ЕАЭС будут активно рассматривать в следующем году. Однако о формате будущего членства говорить пока сложно. Узбекистан может занять позицию наблюдателя или партнера, или же стать полноправным членом сообщества. Дипломат подчеркнул, что данный шаг помог бы решить многие проблемы, в частности, связанные с миграцией. 

«Вступление в ЕАЭС будет серьезным шагом в плане открытия нашей экономики, на пути ее превращения в экспортоориентированную. Для того чтобы местные предприятия работали нормально, должны быть нормальные конкурентные условия», – сказал Насирджан Юсупов.

Что же касается главной темы пресс-конференции – парламентских выборов в Узбекистане – посол рассказал, что в Беларуси избирательный участок работал впервые. В Минске свой голос смогли отдать более 300 узбекских граждан. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос присоединения республики к союзу будут активно рассматривать в следующем году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика