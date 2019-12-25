Посол: Узбекистан рассматривает возможность присоединения к ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Узбекистан рассматривает возможность присоединения к ЕАЭС. Об этом рассказал посол республики в Беларуси Насирджан Юсупов. Дипломат дал отчетную пресс-конференцию по итогам прошедших в его стране парламентских выборов.

По словам Юсупова, вопрос присоединения к ЕАЭС будут активно рассматривать в следующем году. Однако о формате будущего членства говорить пока сложно. Узбекистан может занять позицию наблюдателя или партнера, или же стать полноправным членом сообщества. Дипломат подчеркнул, что данный шаг помог бы решить многие проблемы, в частности, связанные с миграцией.

«Вступление в ЕАЭС будет серьезным шагом в плане открытия нашей экономики, на пути ее превращения в экспортоориентированную. Для того чтобы местные предприятия работали нормально, должны быть нормальные конкурентные условия», – сказал Насирджан Юсупов.

Что же касается главной темы пресс-конференции – парламентских выборов в Узбекистане – посол рассказал, что в Беларуси избирательный участок работал впервые. В Минске свой голос смогли отдать более 300 узбекских граждан.