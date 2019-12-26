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Женщина отметила день рождения, села за руль и насмерть сбила пешехода. ГАИ ищет свидетелей ДТП

27.12.2019 00:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 26 декабря Mitsubishi Pajero на МКАД насмерть сбила пешехода. Установлено, что водитель авто была в состоянии алкогольного опьянения. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По предварительным данным, ДТП произошло около 18 часов. 38-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигалась по внутреннему кольцу МКАД. Проезжая вблизи 10 клинической больницы совершила наезд на находившуюся на обочине женщину. В результате ДТП 31-летня пешеход скончалась на месте происшествия.


Фото: Следственный комитет

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ прямо сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Установлено, что у водителя сегодня день рождения и в момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389−55−55 и (8033) 333−67−19.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждан, которые располагают какими-либо сведениями об этом ДТП, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389−55−55 и (8033) 333−67−19.
 
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