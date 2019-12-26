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Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

27.12.2019 00:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» дарит радость каждому ребенку. Корреспонденты СТВ ежегодно становятся свидетелями того, как элементарное внимание взрослых делает маленьких белорусов по-настоящему счастливыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заботу и защищенность, особенно в предновогодние дни, от нас ждут дети, которые растут без родительской ласки.

О том, что чужих детей не бывает и наша помощь нужна буквально каждому ребенку, репортаж Оксаны Семашко.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Самому маленькому – всего четыре, старшему – 18. Таких, как они, еще 59. В одном из столичных детских домов каждый из них в преддверии Нового года ждет чуда.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Наталья Котлярова, воспитанница детского дома № 5 Минска:
Хочу, чтобы этот Новый год прошел красочно, то есть чтобы было ни то что много подарков, чтобы просто было весело.

Подарить внимание, заботу и чувство защищенности подопечным детского дома сегодня приехал вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

У маленьких минчан, которые остались без родителей, весьма разносторонние таланты. И, что немаловажно, сильное желание их развивать. Чтобы дети были максимально мобильными и проводили время с пользой, от Совета Республики им подарили планшеты. Помимо традиционного утренника с вручением сладких подарков, гостей пригласили на теплую беседу за чаепитием. Многие воспитанники этого детского дома занимаются спортом.

Даниил увлекается тхэквандо – так легче принимать все жизненные удары.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Даниил Лиходиевский, воспитанник детского дома № 5 Минска:
Я много раз падал, но вставал. Каждое поражение для меня это уже победа над самим собой, потому что я не останавливаюсь.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Наталья Жизневская, воспитатель детского дома № 5 Минска:
Акция «Наши дети» дарит очень много тепла, радости и надежду, конечно, на хорошее будущее.

Кстати, в 2018 году в рамках акции «Наши дети» Президентский спортивный клуб им подарил скалодром. Это одно из любимых увлечений у ребят.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Оксана Семашко, корреспондент:
Примечательно, что число маленьких воспитанников в детских домах уменьшается к Новому году. Мальчики и девочки обретают своих маму и папу. Разве это не чудо, в которое здесь верит каждый ребенок?!

Предновогодние дни – отличное время для теплых встреч с друзьями, обмена прежде всего хорошими эмоциями и, конечно, подарками. Одна из таких встреч прошла сегодня в доме-интернате для престарелых и инвалидов, что на улице Ваупшасова в Минске.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

В гости к пожилым людям приехали ученики Острошицко-Городокской средней школы, которые уже давно взяли шефство над этим учреждением. Во время встреч зародилась больше, чем просто дружба: отношения, основанные на заботе, ответственности и внимательности.

Конечно, в новогодние праздники в гости принято приезжать с подарками и важно, чтобы они были не просто от сердца, но еще и принесли пользу. Потому накануне визита ребята поинтересовались, что же местным жителям более всего необходимо?

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Для заботы о здоровье пожилых людей – хорошее медицинское оснащение. В итоге среди подарков – портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы. Для уюта и комфорта в центр привезли мини-холодильники и телевизоры. Все подарки были приобретены по поручению главы государства за счет спонсорских средств.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Здорово, когда рядом есть надежные друзья, надежные партнеры. В посмотрите, что у нас тут сегодня – все, что загадали.

Конечно, куда же без вкусных и полезных подарков? Мед, варенье и фрукты с радостью приняли местные жители. Важнее всего, конечно, эмоции, потому гости, по традиции, порадовали местных жителей и творческим подарком. Его школьники и педагоги приготовили своими силами.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Все в наших, белорусских традициях празднования Рождества – с колядовщиками, Козой, Медведем, обрядами и национальными песнями и танцами. Знакомые мотивы никого не оставили равнодушными, стирали возрастную разницу. Зрители подпевали, а главное, много смеялись. И ощущалось, что вместе с этими улыбками в этот дом, где нет одиночества, а есть только дружба и любовь, пришел настоящий праздник, тепла которому добавило дружеское чаепитие, как и полагается в кругу близких людей, с пирогами собственного приготовления и настоящей рождественской атмосферой.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Генерал вместо Деда Мороза. Военные поздравили детей реабилитационного центра. Среди подарков – не только сладости, но и любимые песни. Творческий коллектив ВВС и ПВО специально дополнил репертуар детскими песнями, чтобы дарить хорошее настроение тем, кому оно особенно необходимо.

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками

Но главный подарок – здоровье – дети в реабилитационном центре получают не зависимо от праздничных дат. Только в 2019 году с инвалидных колясок на ноги поднялись 12 детей.

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Время добрых дел. Как поздравляли детей в рамках акции «Наши дети», а также пожилых людей в доме-интернате в Минске

Люди в материале: Наталья Котлярова, Даниил Лиходиевский, Наталья Жизневская, Оксана Семашко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» дарит радость каждому ребенку. Корреспонденты СТВ ежегодно становятся свидетелями того, как элементарное...
 
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