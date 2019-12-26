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Собрали праздничные эпизоды ваших любимых сериалов в одном месте. Срочно к пересмотру!

27.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чем ближе Новый год, тем больше нам хочется развешивать украшения, ставить елку и покупать подарки — короче, окружать себя атмосферой праздника. Предлагаем плеснуть масла в огонь и пересмотреть праздничные эпизоды любимых сериалов! Если уж после них у вас не появится новогоднее настроение, то мы не знаем, что и делать.

Сотни новогодних мероприятий в Минске мы собрали на одной странице. Выбирайте!

1. «Теория Большого взрыва»


Начнем заряжаться праздничным настроением с 11-й серии 2-го сезона The Big Bang Theory. Этот эпизод поначалу кажется вообще не о Рождестве: начинается все с того, что Леонарду предложил поработать вместе доктор Дэйв Андерхилл, а вот уже потом сюжет приближается к нужной нам теме.

Пенни забегает к соседям, чтобы оставить им «небольшие подарочки», и нарывается на большую лекцию Шелдона о том, что «этот языческий праздник они не отмечают». Впрочем, он все равно отправляется в магазин выбрать разные подарки для Пенни, чтобы на случай любого подаренного ею подарка у него был эквивалентный. Вот только подарок девушки оказался таким крутым, что Шелдону пришлось… Ну ладно, не будем спойлерить! Вдруг вы уже все забыли.

В этом сериале новогодних серий много, записывайте: все они идут под номером 11, сезоны 2, 3, 6−8.

2. «Друзья»


Тем, кто по олдскульному олдскулу, предлагаем пересмотреть праздничные эпизоды «Друзей». Их целых девять штук — да, они есть в каждом сезоне, кроме последнего. В первом сезоне Росс притаскивает домой обезьянку Марселя, а Чендлер предлагает отметить Новый год вшестером, потому что ни у кого не было нормальных планов.

Правда, Фиби и Джо в итоге притащили на праздник свои вторые половинки, а потом и Моника… Наверняка вы и без нас помните, что было дальше! А если нет, то садитесь и включайте серию. Только скажем, что именно в этом эпизоде прозвучит та самая фраза — «мы едем в Минск, это в России». В этом году на фоне темы с интеграцией это приобретает особые оттенки смысла.

Под какими номерами идут новогодне-рождественские серии (с 1-го по 9-й сезоны): 10, 9, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 11.

3. «Клиника»


Этот кадр из 11-й серии первого сезона, которую мы и предлагаем посмотреть. Сюжет строится на том, что Терк верит в чудо, Джей Ди — не очень, а фоном Эллиот пытается доказать доктору Келсо, что она терапевт и не все женщины хотят уйти в гинекологию. Серия для тех, кто не любит слащавые сопли: в середине эпизода Терк тоже перестанет источать позитив и задастся вопросом, как он может верить в Бога, который заставляет людей страдать от болезней.

Казалось бы, что тут тогда вообще новогоднего? Чудо все-таки произошло! Но какое — не скажем, вдруг вы не смотрели. И Джей Ди наконец поверил, что чудеса все-таки случаются, «просто надо хотеть их найти».

В каких сезонах еще есть серии на новогодне-рождественскую тему: во 2-м (10-й эпизод) и 4-м (12 эпизод).

4. «Как я встретил вашу маму»


«А сейчас извините, но праздники — это время, когда одинокие люди находятся в отчаянии», — говорит Барни Стинсон и уходит искать себе очередную девушку в 11-й серии второго сезона. На самом деле эпизод очень даже милый: Барни в итоге заболел, и Робин принялась его лечить, Тед пытается найти с Лили общий язык после того, как ее обидел, а Маршал — порадовать свою невесту перед Новым годом. Если вам не хватало трогательных историй, то срочно пересматривайте эту серию. А если не смотрели сериал — начинайте, здесь всего-то до середины второго сезона надо досмотреть.

Кстати, в эпизоде есть забавный момент: Лили жалуется, что в детстве хотела в подарок духовку, но мама подарила ей набор «Лего», потому что не хотела поддерживать гендерные стереотипы. А ведь съемки были аж в 2006-м!

Еще новогодне-рождественские серии из этого сериала: сезон 1, серия 11; сезон 4, серия 11; сезон 5, серия 10; сезон 6, серия 12; сезон 7, серия 12 (эта серия стоит особняком — ее хвалят прямо вообще все); сезон 8, серия 11.

5. «Сверхъестественное»


Врубайте третий сезон, восьмую серию! Особенно те, у кого праздники ассоциируются не с отдыхом, а с работой. Дело в том, что по сюжету у главных героев — братьев Сэма и Дина — нашлось задание прямо в праздничные дни: переодетый в Санту мужчина исчез — его утащили через дымоход. Придется расследовать это дельце.

Если вы не видели «Сверхъестественное», предупреждаем: это не милая сказочка, которую можно посмотреть с детьми. Здесь есть и элементы хоррора, и всякая жесть, так что лучше оставить эту серию тем, чьи «вкусы довольно специфичны».

6. «Отбросы»


В этом сериале рождественский эпизод тоже один — 7-й во втором сезоне. И, по правде сказать, он не подарит вам особой праздничной атмосферы и веселья. Напомним, герои «Отбросов» — люди, которые трудятся на общественных работах и получили сверхспособности. В этой серии их «повинность» заканчивается, и они устраиваются на работу. Заодно продают свои суперсилы человеку, которого зовут Иисус. Он хочет грязно разбогатеть за счет них.

Но здесь никакого чуда не будет: концовка серии довольно реалистична — встряхнуться и вернуться к жизни после милой «Клиники» будет самое то. Эта рекомендация скорее для тех, кто любит сериал «Отбросы»: серия лучше всего подходит, чтобы пересмотреть ее прямо сейчас.

А еще что-нибудь есть?

Темы Нового года и Рождества проскакивали, конечно же, и в других сериалах. Например, даже во всеми любимом «Шерлоке» есть такие серии: первая во втором сезоне, третья — в третьем и спецвыпуск 2016 года. Упоминания о зимних праздниках вы тоже сможете найти и в «Докторе Хаусе» (аж в пяти сезонах).

Из старенького это «Доктор Кто» (такая серия есть в каждом сезоне с первого по девятый) и «Секретные материалы», где нам нужна шестая серия шестого сезона.


Во «взрослых» мультиках праздничные серии тоже есть: в «Футураме» включайте 8-й эпизод второго сезона, в «Южном парке» — 14-й эпизод восьмого, в «Симпсонах» — первый эпизод первого (и такое бывает). Ну, а если хотите научной фантастики (и еще немного убийств), то это определенно серия «Белое Рождество» во втором сезоне «Черного зеркала».

Выбор редакции: самая необычная новогодняя серия

Включайте «Сообщество» — сезон 2, серия 11. Если вы уже смотрели сериал, то точно понимаете, о чем мы: там все эпизоды подойдут под определение «необычный». Но «фишка» этой серии в том, что она полностью сделана как кукольная мультипликация. Все оттого, что один из героев сериала Эбед проснулся — и его мир стал таким.


Выходит, и другие герои превратились в объемные «пластилиновые» фигурки: Джефф, Брита, Энни, Ширли, Пирс и Трой (его, кстати, сыграл теперь мегаизвестный по клипу This is America Дональд Гловер). Советуем к просмотру, если шаблонные сериалы вам уже надоели и вы хотите не только зарядиться настроением Нового года, но и получить эстетический кайф.

А еще можно посмотреть комедию «С Новым годом, папа!» и более свежую «С новым годом, мамы!». Если, конечно, подборочки выше вам не хватило.

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Теги: Минск
 
 
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Чем ближе конец декабря, тем больше нас захватывает волна новогоднего настроения. А если вас пока она не захватила - рекомендуем пересмотреть праздничные эпизоды...
 
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