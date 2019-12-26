Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Министерство труда и соцзащиты Беларуси изменило расчетную норму рабочего времени (РНРВ) на 2020 год. Причина – 2 января сделали выходным днем без отработки❗

Изменение нормы рабочего времени на следующий год предусмотрено постановлением Минтруда № 67 от 20.12.2019.

Изначально было 2040 часов для 5-дневной рабочей недели и 2033 часа для 6-дневной рабочей недели. Такую норму Минтруда установило до того, как вышел указ главы государства, в котором 2 января на постоянной основе сделали нерабочим праздничным днем (без необходимости его отработки).

Поэтому пришлось пересматривать РНРВ на 2020 год.

Для 5-дневной рабочей недели (выходные суббота-воскресенье) норма составит 2032 часа. Для 6-дневной рабочей недели (выходной воскресенье) – 2026 часов.

Данные нормы установлены исходя из 40-часовой рабочей недели и только для вышеуказанных режимов работы.

В Минтруда отметили, что в следующем году рабочих часов при 6-дневной рабочей неделе будет меньше, чем при 5-дневной. Так получилось потому, что в 2020 году два праздника (9 мая и 7 ноября) выпадают на субботу. Аналогичная ситуация была в 2009, 2010 и 2015 годах.

Для организаций с другими режимами работы расчетная норма рабочего времени вычисляется нанимателями самостоятельно с соблюдением статей 112-117 Трудового кодекса.

▶ Как устанавливают расчетные нормы рабочего времени

1) РНРВ устанавливают исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю.

Иными словами, фактическая продолжительность работы не должна превышать РНРВ (2032 или 2026 часа в зависимости от режима работы). Она будет меньше, например, если работник в определенный период не работал (находился в отпуске, болел и пр.).

2) РНРВ устанавливают только для двух режимов работы – для пятидневной рабочей недели (с выходными днями в субботу и воскресенье) и для шестидневной (с выходным днем в воскресенье).

Для «пятидневки» нормы рабочего времени рассчитывают исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в предпраздничные – 7 часов. Для «шестидневки» – исходя из продолжительности ежедневной работы с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, в предпраздничные дни – 6 и 4 часа соответственно.

Если в организации определен иной режим работы, то установленную РНРВ применять нельзя! Например, пятидневная рабочая неделя с выходными днями в понедельник и воскресенье, сменный режим работы и пр. В данных случаях наниматель самостоятельно рассчитывает и устанавливает РНРВ на календарный год в локальном правовом акте.