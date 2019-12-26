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Почти конец громкой истории: здания KFC и Burger King в Каменной Горке теперь точно не снесут

27.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком заключил новые договоры аренды с компанией «РевиТарИнвест» на землю под зданиями у метро «Каменная Горка» и «Восток», где работают KFC, Burger King и другие фастфуды. Об этом рассказал REALTY.TUT.BY основатель «РевиТара» Сергей Тарасюк. Напомним, год назад Мингорисполком хотел забрать у него эти объекты, но дело развернулось в диаметрально противоположную сторону после разноса у Александра Лукашенко. Теперь одна из самых громких историй 2019 года близится к концу.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Объекты «РевиТара» работают в Минске возле метро «Восток» и «Каменная Горка». Там расположены KFC, Burger King, Texas Chicken и «Пицца Фут». Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии 2013 года относительно предоставления «РевиТару» земельных участков и разрешения строительства. Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад. Потом была долгая история с невозможностью сноса, вмешательством прокуратуры и другими моментами. Но в итоге Мингорисполком решил добиваться сноса зданий через суд — через попытку отменить их госрегистрацию.

Но в марте 2019 года о проблеме «РевиТара» Ярослав Романчук рассказал Александру Лукашенко, и тот пообещал, что «разборки будут жесточайшие». После этого история развернулась в обратную сторону. В итоге Мингорисполком отозвал свой иск и на основании поручения президента отменил свои решения 2016 года об отмене решений 2013 года.

Как рассказал основатель «РевиТара» Сергей Тарасюк, в декабре Мингорисполком уже заключил и выдал им договоры аренды земельных участков на все объекты. На некоторые из них — до 2053 года. Таким образом, длинная история близится к завершению.

По словам бизнесмена, теперь осталось лишь оформить реконструкцию и модернизацию зданий, которые ранее не согласовывала местная власть. Он надеется, что сейчас с этим затягивать уже не будут.

А что с Ратомкой?

Проблемы у Сергея Тарасюка были не только в Минске, но и в области. Так, в 2013 году бизнесмен купил участок в Ратомке, который постепенно укрупнял, приобретая соседние и объединяя их с первым. На этой земле он создал агроусадьбу и теннисные корты.

Но в 2017 году местная власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно, и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные. Дело в том, что первый участок на него зарегистрировали тогда, когда он еще был прописан в минской квартире, а по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке.

А еще Сергею вменяли нецелевое использование земельного участка, где он создал теннисные корты. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на указ президента, который позволяет использовать земли для личного подсобного хозяйства для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.

Но после «Большого разговора» с президентом и это дело пошло в диаметрально противоположную сторону. Сергей говорит, что местные власти уже зарегистрировали на него всю необходимую землю в Ратомке и сейчас идет оформление документов на все постройки. Правда, паспорта объектов исполком не выдал ему и по сегодняшний день. Но, по словам Сергея, процесс уже пошел, и он рассчитывает, что и тут местная власть не будет затягивать со сроками.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Мингорисполком хотел снести эти объекты, но потом дело развернулось в диаметрально противоположную сторону.
 
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