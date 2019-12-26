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Умерла Галина Волчек

27.12.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умерла театральный режиссер Галина Волчек. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на театр «Современник».





Волчек было 86 лет. Вечером 23 декабря ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Директор «Современника» Игорь Павлов отмечал, что причиной госпитализации стало двустороннее воспаление легких.
Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

В последние годы Волчек почти не снималась в кино и не участвовала в театральных постановках. Она работала театральным режиссером и руководителем «Современника».
 
 
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Умерла театральный режиссер Галина Волчек. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на театр «Современник».
 
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