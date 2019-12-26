Ливия официально попросила Турцию о военной помощи

dw.com ). На фоне наступления на Триполи армии генерала Халифы Хафтара правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа направило Анкаре официальный запрос на оказание военной помощи Ливии "на земле, на воде и в воздухе". Об этом сообщает информагентство Reuters в четверг, 26 декабря (перевод —).





Реагируя на это обращение, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что турецкий парламент в январе 2020 года проголосует по вопросу отправки войск в Ливию. Возможно, решение будет принято уже 8 или 9 января, указал политик. Правительство Турции хочет оказать признанному международным сообществом правительству Ливии "всяческую поддержку", подчеркнул Эрдоган.





Трамп против иностранного вмешательства в конфликт в Ливии





21 декабря парламент Турции одобрил спорный договор с ПНС, согласно которому турецкие солдаты и полицейские могут быть направлены для тренировочных и образовательных целей в Ливию, а ливийские - в Турцию. Несмотря на то, то договор не подразумевает использование вооруженных сил на территории другой страны, Эрдоган уже заявил, что готов отправить в Ливию и действующие войска, указывает агентство Reuters.





В свою очередь президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора в четверг заявили, что они осуждают "использование иностранными государствами конфликта в Ливии в собственных интересах" и призывают стороны конфликта предпринять срочные меры для его решения, сообщает информагентство.





Гражданская война в Ливии





После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.





Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи. А на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Саражда.









Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года начал наступление на Триполи. Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.





ЧВК Вагнера в Ливии





Считается, что повстанческую армию Халифы Хафтара поддерживает Россия. У генерала давние связи с Москвой: в числе высших офицеров Ливии он в конце 1970-х годов учился в СССР.





Несмотря на то, что Россия до сих пор отрицает официальное вмешательство в военный конфликт в Ливии, и российские, и международные СМИ не раз сообщали о возможном присутствии в стране бойцов ЧВК Вагнера.





В конце ноября Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".





О том, что, по его сведениям, в Ливии воюют российские наемники, говорил и Эрдоган. Так, в середине декабря турецкий лидер, по сообщениям некоторых СМИ, заявлял о том, что "охранная компания из России под названием "Вагнер" существует и ее сотрудники были отправлены в Ливию".





В январе 2020 года в Берлине должна пройти международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Приглашение участвовать в ней получили, в частности, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.