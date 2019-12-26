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27 декабря Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду – позвони 102!»

27.12.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Алкоголь – самый главный враг безопасности дорожного движения. Даже в самых маленьких дозах он влияет непосредственно на мозг, в результате чего водитель не успевает среагировать вовремя в опасной ситуации. Бессознательность, безответственность, безразличие — порождают горе. Многие считают, что выпитый бокал вина или одна-две рюмки водки никак не повлияют на управление автомобилем. Никто при этом не задумывается, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено законодательством и влечет за собой не только немалый штраф, но и лишение права управления транспортными средствами сроком на 3 года. А ведь для многих водителей транспортное средство – источник доходов. Не волнует водителя «под хмельком» и тот факт, что в салоне автомашины находятся близкие люди, безопасность которых, в первую очередь, зависит от водителя.
Не меньшую опасность для дорожного движения представляют и нетрезвые пешеходы. В любом своем качестве нетрезвый человек на дороге — потенциальная опасность.

Но, как известно, к каждому пешеходу или водителю милиционера не приставишь. Поэтому эту проблему нужно решать вместе. Для этого нужно просто набрать номер 102 (звонок бесплатный, круглосуточно) сообщить информацию о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части, а также об иных фактах, влияющих на безопасность дорожного движения. Может, этим вы спасете кому-нибудь жизнь, убережете от беды.

27 декабря Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду – позвони 102!»

 
 
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Алкоголь – самый главный враг безопасности дорожного движения. Даже в самых маленьких дозах он влияет непосредственно на мозг, в результате чего водитель не...
 
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