ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 27 декабря 2019 года по 7 января 2020-го на территории Витебской области пройдет республиканская профилактическая акция «Трезвость – норма на дорогах!»

27.12.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Алкоголь – один из самых коварных врагов человека за рулём. Он делает водителя беззащитным перед лицом возможной опасности.
Ежегодно на дорогах страны по вине нетрезвых водителей происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий. Преждевременно обрываются десятки человеческих жизней. А все из-за того, что кому-то захотелось «продолжения праздника» за рулём.
На сегодняшний день в Витебской области совершено 39 автоаварий с участием пьяных водителей. В них 15 человек погибли и 41 получили травмы различной степени тяжести.
К сожалению, в этой ситуации не являются исключением и пешеходы. Человек в состоянии опьянения теряет ориентирование в пространстве. Выходит на проезжую часть, еще хуже остается лежать на ней. Алкоголь заставляет пешеходов забыть о самом простом – «инстинкте самосохранения». На сегодняшний день 24 аварии произошло именно по вине нетрезвых пешеходов. 10 человек погибли, 14 ранены. В момент наезда автомобилем они так и не поняли, что с ними произошло. Алкоголь оказался сильнее здравого смысла. А водителю потом пришлось жить дальше с тем, что не по своей вине прервал чью-то жизнь.
В период проведения республиканской профилактической акции «Трезвость – норма на дорогах!» Госавтоинспекцией будет усилен контроль за выполнением требований правил дорожного движения уязвимыми участниками дорожного движения. Особое внимание будет направлено на изъятие с проезжей части нетрезвых пешеходов и велосипедистов. Своевременное выявление и отстранение от управления транспортными средствами водителей, находящих в состоянии опьянения.
Уважаемые граждане! Если Вам стало известно о том, что нетрезвый водитель управляет транспортным средством, или пешеход (велосипедист) находятся на проезжей части, сообщите об этом по телефону 102.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алкоголь – один из самых коварных врагов человека за рулём. Он делает водителя беззащитным перед лицом возможной опасности. Ежегодно на дорогах страны по вине...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителей Пинска и района просят сообщать о нетрезвых водителях на дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика