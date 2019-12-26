С 27 декабря 2019 года по 7 января 2020-го на территории Витебской области пройдет республиканская профилактическая акция «Трезвость – норма на дорогах!»

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Алкоголь – один из самых коварных врагов человека за рулём. Он делает водителя беззащитным перед лицом возможной опасности.

Ежегодно на дорогах страны по вине нетрезвых водителей происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий. Преждевременно обрываются десятки человеческих жизней. А все из-за того, что кому-то захотелось «продолжения праздника» за рулём.

На сегодняшний день в Витебской области совершено 39 автоаварий с участием пьяных водителей. В них 15 человек погибли и 41 получили травмы различной степени тяжести.

К сожалению, в этой ситуации не являются исключением и пешеходы. Человек в состоянии опьянения теряет ориентирование в пространстве. Выходит на проезжую часть, еще хуже остается лежать на ней. Алкоголь заставляет пешеходов забыть о самом простом – «инстинкте самосохранения». На сегодняшний день 24 аварии произошло именно по вине нетрезвых пешеходов. 10 человек погибли, 14 ранены. В момент наезда автомобилем они так и не поняли, что с ними произошло. Алкоголь оказался сильнее здравого смысла. А водителю потом пришлось жить дальше с тем, что не по своей вине прервал чью-то жизнь.

В период проведения республиканской профилактической акции «Трезвость – норма на дорогах!» Госавтоинспекцией будет усилен контроль за выполнением требований правил дорожного движения уязвимыми участниками дорожного движения. Особое внимание будет направлено на изъятие с проезжей части нетрезвых пешеходов и велосипедистов. Своевременное выявление и отстранение от управления транспортными средствами водителей, находящих в состоянии опьянения.

Уважаемые граждане! Если Вам стало известно о том, что нетрезвый водитель управляет транспортным средством, или пешеход (велосипедист) находятся на проезжей части, сообщите об этом по телефону 102.