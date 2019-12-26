Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот, что у него внутри

Источник материала: Tut.by

Смартфоны Xiaomi продолжают привлекать белорусов оптимальным соотношением цена/характеристики. Но не так давно у нас на рынке появилось еще одно семейство продуктов этой компании, которое может также похвастать этим качеством — телевизоры. В рамках проекта «Что у него внутри» мы взяли новейшую модель Mi LED TV 4S с популярной диагональю 43 дюйма, чтобы узнать, как она собрана и что у нее внутри.





Сначала о характеристиках

В отличие от смартфонов, в телевизорах нет огромного количества характеристик, которые нужно держать в уме пользователям перед покупкой — вроде количества ядер и частоты процессора, объема оперативки, емкости аккумулятора и т.д.

Достаточно диагонали дисплея, его разрешения и типа матрицы. Кроме того, необходимо обратить внимание на габариты модели и возможности его установки (ножки/стена), а также на набор портов и операционную систему (вы же не думаете в 2019 году покупать просто телевизор?).

И вот, что мы имеем:

43-дюймовая LED-матрица с 4K-разрешением (3840×2160 пикселей), частотой 50 Гц и поддержкой HDR;

2 динамика по 10 Вт;

2 порта USB 2.0, 3 HDMI-входа, по одному АV, Ethernet и оптоволоконному порту, поддержка Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц, Bluetooth 4.2, 3,5 мм гнездо для наушников, ТВ-тюнер DVB-T2+DVB-C;

Габариты (без подставки) — 96,3×55,9 см, вес — 7,2 кг. Возможность настенного крепления — VESA 300×300;

Операционная система — Android TV 9.0.





Включаем и выключаем

Достаем телевизор из коробки и включаем в сеть. Для управления здесь используется компактный Bluetooth-пульт с поддержкой голосового управления (OK, Google, он может работать хоть из соседней комнаты). Система Android TV очень удобна — по сути, это тот же Android, только оптимизированный для телевизоров и их пультов — речь об управлении, интерфейсе и приложениях.





Браузера изначально нет (нужная информация быстро находится через удобный встроенный поиск), но его легко установить из магазина приложений.

Итак, всё работает, картинка четкая, яркая, контрастная, без засветов. Пора с помощью Антона — сервис-менеджера дистрибьютора Xiaomi в Беларуси — узнать, что у телевизора внутри.





Плата, как в компьютере

Снимаем заднюю крышку. Перед нами — плата, прямо как в персональном компьютере (по сути современный телевизор им и является), мощный процессор видно сразу — по самому большому кулеру.





— Кстати, здесь уже совершенно другая компоновка, чем была в моделях года назад, — говорит нам специалист. — А еще тут появился ТВ-тюнер. Это значит, что можно подключать обычную аналоговую антенну, то есть телевизору не нужен интернет или дополнительная приставка для просмотра ТВ.

Снизу от основной платы видим еще одну, маленькую — она отвечает за подсветку дисплея.



Внизу находится плата подсветки. Она соединена с основной широким шлейфом металлического цвета

В нижней части телевизора находится звуковой блок — два динамика по 10 Вт в акустической камере, делающей звук более объемным. Их мы тоже снимаем. Как и кнопку включения со светодиодом — они находятся по центру в нижней части телевизора.











Черный длинный пластиковый элемент под динамиками — акустическая камера

24 светодиода

Под основной платой подсветки видим еще две — которые тянутся вдоль всего девайса снизу.

— Если основная плата создает напряжение, распределяет нагрузку, то эти передают информацию уже на светодиоды и формируют подсветку, — рассказывает мастер.



Все платы, отвечающие за подсветку

Следующий этап — снимаем рамки, чтобы получить доступ к матрице, на которую выводится изображение, и ее подсветке.





Вся система формирования подсветки трехслойная — заднюю крышку телевизора изнутри покрывает отражающий слой, который собирает свет и отправляет его в сторону экрана — на рассеиватель, делающий подсветку равномерной. Вот, как он выглядит:



Рассеиватель, под ним равномерно расположены 24 светодиода

Затем идет слой подсветки. В нашем случае это 24 светодиода с линзами:





И уже перед самой матрицей расположен слой рассеивания света — для того, чтобы подсветка была равномерной — без засветов или, наоборот, темных пятен.

Итак, телевизор полностью разобран. Как видите, в отличие от смартфона , его устройство достаточно простое — изображение формируется на основной плате и передается на матрицу, которая подсвечивается с помощью светодиодов.





Отметим, что наш «пациент» поступил в продажу 6 декабря. Купить 43-дюймовый Xiaomi Mi TV 4S можно за 979 рублей, модель с 55-дюймовым экраном стоит 1449 рублей. Гаджеты можно купить как единовременным платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

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