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Умерла актриса и режиссер Галина Волчек

27.12.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Умерла актриса и режиссер Галина Волчек

фото: medikforum.ru

Художественный руководитель московского театра «Современник» скончалась в минувший четверг на 87 году жизни.

Несколько дней назад Галину Волчек госпитализировали из-за проблем с легкими. В стационаре ее состояние ухудшилось, врачам не удалось спасти знаменитую пациентку. 29 декабря Галина Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек – выпускница МХАТ. Одна из основательниц театра «Современник» - в пятидесятых годах прошлого века его создали мхатовцы под руководством Олега Ефремова. В 1972 году Волчек стала главредом театра, а в 1989 году — его художественным руководителем.

Под руководством Галины Волчек в театре поставлено более 30 спектаклей. Режиссер стала первой в СССР, кому удалось поставить пьесу в американском театре – это был «Эшелон» Михаила Рощина. Событие назвали прорывом культурной блокады между странами. В 1990-х годах театр Волчек снова покорил Америку – бродвейские гастроли «Современника» имели оглушительный успех и были отмечены престижной театральной премией, которой раньше удостаивались лишь американские театры.

Как киноактриса Галину Волчек прославилась благодаря участию в фильмах «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и др.

 
 
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Художественный руководитель московского театра «Современник» скончалась в минувший четверг на 87 году жизни.
 
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