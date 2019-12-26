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Авиакатастрофа в Казахстане: пассажирский самолет упал на дом
27.12.2019 09:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: agenda-u.org
Воздушное судно перевозило 100 пассажиров и направлялось из Алма-Аты в Нур-Султан.
Речь идет о рейсе NZ2100 авиакомпании Bek Air. Сообщается, что 27 декабря утром после взлета самолет потерял высоту и рухнул на двухэтажное строящееся здание. На момент крушения оно было пустым.
По последней информации, погибли 15 человек, сообщает
Несколько десятков человек госпитализированы.
Рейс выполнялся на среднемагистральном пассажирском самолете Fokker-100, разработанном голландской авиакомпанией в 1980-х годах. Производство этих судов было завершено в 1997 году. Шесть самолетов этой марки, в том числе рейс Bek Air, потерпели крушение.
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.
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Воздушное судно перевозило 100 пассажиров и направлялось из Алма-Аты в Нур-Султан.
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