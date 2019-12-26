Авиакатастрофа в Казахстане: пассажирский самолет упал на дом

Источник материала: Ежедневник



фото: agenda-u.org

Воздушное судно перевозило 100 пассажиров и направлялось из Алма-Аты в Нур-Султан.

Речь идет о рейсе NZ2100 авиакомпании Bek Air. Сообщается, что 27 декабря утром после взлета самолет потерял высоту и рухнул на двухэтажное строящееся здание. На момент крушения оно было пустым.

По последней информации, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости .

Несколько десятков человек госпитализированы.

Рейс выполнялся на среднемагистральном пассажирском самолете Fokker-100, разработанном голландской авиакомпанией в 1980-х годах. Производство этих судов было завершено в 1997 году. Шесть самолетов этой марки, в том числе рейс Bek Air, потерпели крушение.

Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.