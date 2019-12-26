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Авиакатастрофа в Казахстане: пассажирский самолет упал на дом

27.12.2019 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Авиакатастрофа в Казахстане: пассажирский самолет упал на дом

фото: agenda-u.org

Воздушное судно перевозило 100 пассажиров и направлялось из Алма-Аты в Нур-Султан.

Речь идет о рейсе NZ2100 авиакомпании Bek Air. Сообщается, что 27 декабря утром после взлета самолет потерял высоту и рухнул на двухэтажное строящееся здание.  На момент крушения оно было пустым.

По последней информации, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости.

Несколько десятков человек госпитализированы.

Рейс выполнялся на среднемагистральном пассажирском самолете Fokker-100, разработанном голландской авиакомпанией в 1980-х годах. Производство этих судов было завершено в 1997 году. Шесть самолетов этой марки, в том числе рейс Bek Air, потерпели крушение.

Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

 
 
Ссылка на источник 49
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Воздушное судно перевозило 100 пассажиров и направлялось из Алма-Аты в Нур-Султан.
 
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