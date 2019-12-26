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Суд вынес приговор водителю Lexus, который врезался в Toyota, а та сбила троих пешеходов в Минске

27.12.2019 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель, по вине которого в Минске пострадали три пешехода, получил 2,5 года «домашней химии».

Следствие установило, что 3 ноября 2016 года водитель Lexus ехал во второй полосе по улице Орловской от Старовиленского тракта в направлении улицы Нововиленской со скоростью около 90 км/ч, при разрешенной не более 60 км/ч. Мужчина проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и врезался в находящийся в первой полосе Toyota. От удара последний продвинулся на переход и сбил троих пешеходов, которые шли на зеленый.

В результате ДТП два пешехода получили легкие телесные повреждения, еще один — тяжелые.

Как сообщили в пресс-службе Минского городского суда, 24 декабря суд Центрального района признал водителя Lexus виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев. Также суд лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
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