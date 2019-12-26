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Суд вынес приговор водителю Lexus, который врезался в Toyota, а та сбила троих пешеходов в Минске
Источник материала: Tut.by
Водитель, по вине которого в Минске пострадали три пешехода, получил 2,5 года «домашней химии».
Следствие установило, что 3 ноября 2016 года водитель Lexus ехал во второй полосе по улице Орловской от Старовиленского тракта в направлении улицы Нововиленской со скоростью около 90 км/ч, при разрешенной не более 60 км/ч. Мужчина проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и врезался в находящийся в первой полосе Toyota. От удара последний продвинулся на переход и сбил троих пешеходов, которые шли на зеленый.
В результате ДТП два пешехода получили легкие телесные повреждения, еще один — тяжелые.
Как
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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