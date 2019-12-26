«В декрете провела 12 лет». Многодетные мамы рассказали о своей жизни и снялись в новогодней фотосессии

Источник материала: Tut.by

Рождество и Новый год — время чудес и подарков, семейного застолья и общения. Редакция TUT.BY и «Белорусская палата моды» решили внести свою лепту в создание праздничного духа и организовали фотосессию для многодетных мам и их детей в образах от белорусских брендов, которые остались семьям в подарок. О воспитании детей, отношении в обществе к многодетным и новогодних традициях читайте в этом материале.

Елена Рахманько, 42 года, мама троих детей



На героине платье от Ivera Collection, на детях одежда от NAVY Kids

— Моя первая дочь, Александра, погибла в 2005 году, ей было 9 лет. Девочку сбила машина недалеко от нашего дома. Винила себя, потому что отпустила дочь гулять на улицу одну, хотя мы собирались идти вместе. Но позвонила подружка, позвала ее, и я разрешила. Девочки перебегали дорогу рядом с пешеходным переходом. Подруга успела, а Александра — нет.

Она несколько недель была в реанимации без сознания, а потом умерла, так и не придя в себя. Не передать словами, что чувствуешь, когда теряешь ребенка. Это худшее, что случалось со мной в жизни. Ушла с работы, на меня навалилась депрессия, которая казалась непреодолимой. Всё в жизни стало неважным: как развивается твоя карьера, на какой машине ездишь, что носишь и так далее. Я предлагала мужу развестись, казалось, что будущего у нас больше нет. Но он этого делать не стал и никогда не попрекал и не винил в смерти дочери. Если бы не его поддержка, не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Но говорят, что нам посылают те испытания, которые мы в состоянии выдержать, по крайней мере эта мысль меня поддерживала в то темное время.







Через несколько лет после смерти Александры мы решились на детей еще раз, но все никак не получалось. Думали об усыновлении, но довольно быстро от этой идеи я отказалась. Мне кажется, что приемного ребенка надо любить даже больше, чем своего. Не была готова к такой ответственности.

В какой-то момент мы с мужем решили сменить обстановку и поехали в Турцию, побывали в христианских исторических местах, в Турции их много. Мы были на экскурсии в городе, где, согласно преданиям, жила Дева Мария в конце жизни. В этом месте все загадывают желания, которые, как говорят, всегда сбываются, и я загадала детей. После возвращения в Беларусь родилась Марьяна. Назвали ее в честь святых Марии и Анны. Первое время было достаточно тяжело, потому что дочери поставили диагноз «гипогликемия». У человека с таким заболеванием в крови не удерживается сахар. Нужно придерживаться диеты, в основе которой медленные углеводы, и особенного режима.

Сейчас дочь ходит в обычную школу, занимается рисованием, я делаю все возможное, чтобы она не чувствовала никаких ограничений из-за здоровья.





Эмилия и Эльнара, сестры Марьяны, занимаются спортом (прыжки в воду), поэтому график у нас очень плотный: завезти в школу, потом по кружкам, приготовить еду и убраться. Кроме того, я работаю на 0,5 ставки в товариществе, прямо в доме, где живу. Для меня это возможность совмещать работу и уход за дочерьми. После смерти Александры для меня они в приоритете. Хочется видеть, как дети растут, как меняются. Ничего не пропустить.

Мнение по поводу многодетных семей двоякое, как мне кажется. Например, есть те, кто считает, что детей рожают ради того, чтобы получить какие-то льготы или построить жилье. Я не исключаю, что есть такие люди, но, видимо, это оттого, что они не могут заработать на квартиру. Не буду никого осуждать. Поддержка многодетным однозначно нужна. Главное, чтобы дети не страдали, чтобы они были желанными и любимыми. Потому что все эти льготы будут не нужны, если ты не хочешь и не любишь своих детей.





Новый год в нашей семье любят и празднуют. Во-первых, муж постоянно работает и у него почти нет выходных. Поэтому Нового года мы ждем с нетерпением, потому что сможем провести время вместе. А во-вторых, 31-го числа у Эмилии день рождения. Мы никогда не совмещаем: днем празднуем день рождения в каком-нибудь развлекательном центре, а вечером собираемся за новогодним столом. Мечтаем, загадываем желания и строим планы, которые, надеюсь, обязательно осуществятся.

Виталия, 30 лет, мама семерых детей



На героине платье от PRIO, на детях одежда от NAVY Kids

— С небольшими перерывами в декрете я провела 12 лет. Не предполагала, что у меня будет много детей, но так получилось, что я в браке второй раз. От первого брака — трое, во втором родилось еще четверо. Старшей дочери Александре 12 лет, сыну Роману 11 лет, дочке Дарье 9 лет, дочери Вере 6 лет, дочке Анне 4 года. Самым младшим — Еве почти 2 года, а сыну Илюшке только два с половиной месяца. Сегодня на фотосессию я взяла с собой четверых, старшая заболела, а младших брать было бы очень тяжело.

Кажется, что в декрете скучно, но на самом деле это время полно чудес и удивительных открытий о себе, детях и окружающих. По работе я не сильно скучаю: до декрета работала кондитером в ресторане. Навыки в плане готовки не потеряла, все время что-то стараюсь печь вместе с детьми: пироги, пиццы или печенье. Но после того, как младший подрастет, возвращаться в ресторан не буду. Хочу поискать работу, которую можно было бы делать дистанционно: либо открыть ИП и делать тортики на заказ или научиться делать маникюр и другие бьюти-процедуры, чтобы график позволял совмещать работу с воспитанием детей.





Материнство — это очень тяжелый труд. Иногда мамы, особенно многодетные, сталкиваются с негативным отношением со стороны незнакомых людей. Но это все от незнания. Мне бы хотелось, чтобы к таким семьям было больше внимания в нашей стране как со стороны государства, так и просто от людей. Много разговоров о том, что нужно рожать детей, дескать, это важно для страны, для общества, но потом вся забота о них ложится на плечи мамы и папы. Вот сейчас мы живем вдевятером в трехкомнатной квартире. Хотели расширить жилплощадь, но нам отказали. А семье уже тесновато: а что будет дальше, когда дети подрастут? Я мечтаю, чтобы мы могли жить в деревне, в большом доме, завести хозяйство, чтобы было больше тишины и спокойствия и чтобы у всех было свое пространство в доме.

Мой муж работает слесарем. Работает почти круглосуточно, поэтому видимся мы крайне редко: проводим вместе один выходной в неделю. Почти все время я с детьми одна.

В будни день начинается с завтрака и уборки, потому что дети ходят в школу во вторую смену. Я отвожу младших в садик, а со старшими делаем уроки. Когда отправляю детей в школу, то остаюсь с младшими и параллельно готовлю обед. Варю пять литров супа, пять килограммов картошки и так далее. Времени на готовку уходит много.







Одежда в нашей семье переходит от старших к младшим. Взрослый сын только один, и для него мы покупаем все новое. Бывает непросто: в школу собирать — много трат, еще много денег уходит на питание. Ведем строгую бухгалтерию, чтобы денег на все необходимые нужды хватило. Поэтому можно сказать, что быть многодетной мамой — еще значит быть администратором, менеджером, организатором и так далее. Вчера привезли стиральную машинку, так я разобралась, как ее подключить, и подключила. Для многодетных мам ничего невозможного нет (улыбается).

Мы не очень часто выбираемся куда-то всей семьей: в основном делимся на группки по 2−3 человека. Любим гулять в парках летом, ездим на дачу, а зимой в развлекательные детские центры. Для меня лучший отдых — посидеть с удочкой на закате. Тишина. Красивое озеро. Все, что надо, чтобы восстановиться.

Новый год планируем отмечать дома. Целый день будем готовить вместе с мужем, благо у него выходной 31-го. Может, и старшая дочь поможет, тогда мы все быстро сделаем. Для нашей семьи Новый год — это повод подумать о том, что проделано, и о том, что можно сделать, чтобы стать лучше. Мне бы хотелось, чтобы из моих детей выросли ответственные и добрые взрослые, которые бы получили хорошее образование и смогли достойно жить. Я стараюсь прилагать все усилия для этого.

Инна, мама четверых детей, 42 года



На героине платье от Prestige moda, на детях одежда от NAVY Kids

— Мы семья врачей: я педиатр, а муж — кардиохирург. У нас четверо детей: дочь Алеся, старший сын Юрий, младшие: Павел и Дмитрий. С мужем познакомилась, когда готовилась к поступлению в мединститут, в 11-м классе. Вместе ходили к репетиторам, вместе сидели за одной партой. После выпуска я сначала работала в поликлинике, а потом поступила в аспирантуру по кардиологии. Защитилась. Я кандидат медицинских наук, как и мой муж. Работала в кардиологии, но с перерывами: то уходила в декретный отпуск, то возвращалась. Но когда окончательно вышла на работу, то поняла, что кардиология — не мое, и решила вернуться в педиатрию. В реанимации, где я трудилась до декрета, очень непросто: много тяжелых больных, люди умирают… Сложно сохранить чувствительность в таких обстоятельствах и не стать циничным.

После отпуска по уходу за ребенком выходить на работу очень страшно и ответственно. Сначала боялась, что все забыла, но довольно быстро восстановила навыки и освежила знания. Мне нравится заниматься с детьми, особенно с маленькими, потому что они так быстро меняются! Приятно, когда пациенты говорят, что «мы хотим только к вам» — тогда я чувствую, что делаю важное дело в жизни, приношу пользу не только себе, но и другим людям.







У нас четверо детей: старшего сына назвали в честь Юрия Алексеевича Гагарина и в честь дедушки, известного белорусского кардиохирурга Юрия Островского. Вместе с командой врачей он первым провел операцию по пересадке сердца в Беларуси. Мы решили, что это будет очень классная комбинация: имя великого космонавта и имя дедушки. Хочется, чтобы сын далеко пошел и чтобы ему везло в жизни.

Дальше Павел: его имя тоже выбрали не случайно. Однажды дедушка лечил одного историка, который рассказал, что наш предок Павел Островский, который жил где-то в Могилевской области, — прототип Пушкинского Дубровского. По его словам, Александр Сергеевич путешествовал по нашим местам, которые тогда включили в Российскую империю, где ему рассказали о белорусском Робин Гуде. Он лишился своих земель и грабил богатых и раздавал их деньги и имущество тем, кому оно было необходимо. В память о известном предке и решили назвать сына. А вот Дмитрия назвали в честь другого дедушки, он генерал погранвойск.

Единственную дочь зовут Алеся. Причем оно пишется через «А», потому что Олеся — это украинское имя. Считается, что есть три белорусских имени: «Ад лесу, ад поля, ад лёна — Алеся, Палина, Алёна». И мне показалось, что это очень красиво, назвать дочь настоящим белорусским именем.





Четверо детей — это непросто. Сейчас много пишут и говорят про то, что надо вовлекать мужчин активней в воспитание детей. Приводят опыт Швеции. Но мой муж — кардиохирург. Часто случаются срочные операции, он может уйти на 12 часов на операцию. Поэтому в воспитании детей я полагаюсь только на себя. Бабушки помогают, конечно, но все равно, главная ответственность ложится на мать. Каждый вечер составляю план на завтра, чтобы успеть все. Даже если муж относительно свободен и может взять часть дел на себя, нужно все равно рассказать, что ему делать: кого, во сколько и куда завезти и забрать. Все дети в семье занимаются в музыкальной школе — это большая нагрузка.

Похожая ситуация и на приемах в поликлиниках: детьми занимаются женщины, а если отец и приходит на врачу, то мама все равно все отслеживает, контролирует. Поэтому тем, кто хочет большую семью, я бы сказала: «Женщины, подумайте, сможете ли вы потянуть, потому что все равно основные заботы, особенно первые годы, будут на ваших плечах». Усталость иногда бывает такая, что вечером буквально нет сил говорить. Приемы до восьми вечера, потом еще задержись обязательно на полчаса. Дома — в девять. Пока всех покоримила — уже пора спать. Даже уроки я проверяю в пять утра, тогда перед школой мы можем еще успеть что-то исправить.







Если говорить про Новый год, то мы любим фотографироваться и в конце года монтировать из фото и видео ролик, чтобы посмотреть его в новогоднюю ночь и вспомнить, что же с нами происходило. Этой традиции семь лет. Так получилось, что у меня мало фотографий с детьми, потому что я всегда всех фотографирую. Вот и получается, что у нас в семейном архиве всегда много снимков папы и детей.

Традиции для нашей семьи очень важны, мы стараемся вместе встречать Новый год, рассказываем детям о том, кто были их предки, собираем информацию о дедушках и бабушках, чтобы это все сохранилось. Эта фотосессия тоже станет частью семейного архива.

Янина Гончарова, руководитель «Белорусской палаты моды» и Belarus Fashion Week

— На протяжении жизни на женщину возлагается много задач: быть заботливой в семье, любящей в отношениях и хозяйственной в быту и успешной в работе.

Думаю, по своей природе женщина создана дарить любовь, вдохновение и ласку. И самое главное — дарить жизнь! Большое счастье — быть мамой. С появлением сына я понимаю это не понаслышке. Но материнство — это постоянная сверх задача, ведь к привычном списку соответствий добавляются еще и круглосуточные обязанности по воспитанию детей.

Вместе с белорусскими fashion-брендами, членами Белорусской палаты моды, мы не могли не поддержать такой проект и сделать чуточку счастливее этих замечательных женщин и их семьи: вся одежда, которую вы видите на героинях и их детях стала приятным подарком от нашей ассоциации. А также мы организовали профессиональные услуги фотографа, сделали макияжи и прически. Надеемся, героини по достоинству оценили этот новогодний подарок!