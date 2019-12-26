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Вот как выглядит литовский уголок ярмарки у Дворца спорта (там даже показывают немое кино)

27.12.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздничная атмосфера потихоньку приходит на минские улицы. Из необычного: на ярмарке возле Дворца спорта в импровизированном кинотеатре показывают немые фильмы.


Фото: Анна Шмарловская

Площадку у Дворца спорта заняла ярмарка «Калядны кірмаш», на которой представлены в основном государственные предприятия. Торговля здесь стартовала 14 декабря, а с 20 декабря появился уголок с литовским акцентом. Помимо колоритных торговых домиков здесь заработал и павильон, в котором показывают немое кино.

— Первый подобный кинотеатр мы сделали еще на традиционной ярмарке «Казюкас» в Литве в 2015 году. В Минск его привезли впервые, — рассказал TUT.BY витеблянин Роман Бояринцев, который представляет интересы Литовской ассоциации народного быта, традиций и ремесел «Швенте висемс». — Такая идея оправдана, это было самое популярное развлечение на ярмарках около ста лет назад. Часов с пяти вечера, когда темнеет, мы включаем фильмы и они идут нон-стоп: Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гаррольд Ллойд, фильмы Жака Тати.


Фото: Анна Шмарловская

Фото: Анна Шмарловская

Фото: Анна Шмарловская

В литовской части ярмарки продают литовские и белорусские сувениры, традиционные лакомства. Но есть и неожиданное — например, киоск с корейскими пирожками Пянсё.

— Первый раз в Минске на ярмарке мы участвовали в 2014 году, — добавляет Роман Бояринцев. — С тех пор есть подвижки к лучшему: люди учатся отдыхать. В первый год мы не могли людей завлечь — горожане не понимали, что по ярмарке нужно прогуливаться, а не просто бежать мимо нее на автобус.

Литовский уголок будет работать на ярмарке у Дворца спорта до 8 января.

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Теги: Минск
 
 
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Помимо колоритных торговых домиков здесь заработал и павильон, в котором показывают немое кино.
 
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