Вот как выглядит литовский уголок ярмарки у Дворца спорта (там даже показывают немое кино)

Источник материала: Tut.by

Праздничная атмосфера потихоньку приходит на минские улицы. Из необычного: на ярмарке возле Дворца спорта в импровизированном кинотеатре показывают немые фильмы.



Фото: Анна Шмарловская

Площадку у Дворца спорта заняла ярмарка «Калядны кірмаш» , на которой представлены в основном государственные предприятия. Торговля здесь стартовала 14 декабря, а с 20 декабря появился уголок с литовским акцентом. Помимо колоритных торговых домиков здесь заработал и павильон, в котором показывают немое кино.

— Первый подобный кинотеатр мы сделали еще на традиционной ярмарке «Казюкас» в Литве в 2015 году. В Минск его привезли впервые, — рассказал TUT.BY витеблянин Роман Бояринцев, который представляет интересы Литовской ассоциации народного быта, традиций и ремесел «Швенте висемс». — Такая идея оправдана, это было самое популярное развлечение на ярмарках около ста лет назад. Часов с пяти вечера, когда темнеет, мы включаем фильмы и они идут нон-стоп: Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гаррольд Ллойд, фильмы Жака Тати.



Фото: Анна Шмарловская



Фото: Анна Шмарловская



Фото: Анна Шмарловская

В литовской части ярмарки продают литовские и белорусские сувениры, традиционные лакомства. Но есть и неожиданное — например, киоск с корейскими пирожками Пянсё.

— Первый раз в Минске на ярмарке мы участвовали в 2014 году, — добавляет Роман Бояринцев. — С тех пор есть подвижки к лучшему: люди учатся отдыхать. В первый год мы не могли людей завлечь — горожане не понимали, что по ярмарке нужно прогуливаться, а не просто бежать мимо нее на автобус.

Литовский уголок будет работать на ярмарке у Дворца спорта до 8 января.