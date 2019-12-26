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Вот как выглядит литовский уголок ярмарки у Дворца спорта (там даже показывают немое кино)
Источник материала: Tut.by
Праздничная атмосфера потихоньку приходит на минские улицы. Из необычного: на ярмарке возле Дворца спорта в импровизированном кинотеатре показывают немые фильмы.
Площадку у Дворца спорта заняла ярмарка
— Первый подобный кинотеатр мы сделали еще на традиционной ярмарке «Казюкас» в Литве в 2015 году. В Минск его привезли впервые, — рассказал TUT.BY витеблянин Роман Бояринцев, который представляет интересы Литовской ассоциации народного быта, традиций и ремесел «Швенте висемс». — Такая идея оправдана, это было самое популярное развлечение на ярмарках около ста лет назад. Часов с пяти вечера, когда темнеет, мы включаем фильмы и они идут нон-стоп: Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гаррольд Ллойд, фильмы Жака Тати.
В литовской части ярмарки продают литовские и белорусские сувениры, традиционные лакомства. Но есть и неожиданное — например, киоск с корейскими пирожками Пянсё.
— Первый раз в Минске на ярмарке мы участвовали в 2014 году, — добавляет Роман Бояринцев. — С тех пор есть подвижки к лучшему: люди учатся отдыхать. В первый год мы не могли людей завлечь — горожане не понимали, что по ярмарке нужно прогуливаться, а не просто бежать мимо нее на автобус.
Литовский уголок будет работать на ярмарке у Дворца спорта до 8 января.
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Помимо колоритных торговых домиков здесь заработал и павильон, в котором показывают немое кино.
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