Назван лучший тренер и лучшие футболисты Беларуси

Источник материала: Ежедневник



фото: odds.ru

Четвертый год подряд лучшим тренером страны признан Виктор Гончаренко — руководитель московского ЦСКА.

Под руководством Гончаренко в этом году клуб стал четвертым в чемпионате России.

Звание лучшей футболистки страны досталось Анастасии-Гражиной Щербачене, выступающей в эстонском «Пярну». А лучшим футболистом назван полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Этой награды Стасевич удостаивается второй год подряд и третий раз в карьере, сообщает Федерация футбола Беларуси.