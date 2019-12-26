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Назван лучший тренер и лучшие футболисты Беларуси
27.12.2019 10:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: odds.ru
Четвертый год подряд лучшим тренером страны признан Виктор Гончаренко — руководитель московского ЦСКА.
Под руководством Гончаренко в этом году клуб стал четвертым в чемпионате России.
Звание лучшей футболистки страны досталось Анастасии-Гражиной Щербачене, выступающей в эстонском «Пярну». А лучшим футболистом назван полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Этой награды Стасевич удостаивается второй год подряд и третий раз в карьере, сообщает Федерация футбола Беларуси.
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Четвертый год подряд лучшим тренером страны признан Виктор Гончаренко — руководитель московского ЦСКА.
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