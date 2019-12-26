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Назван лучший тренер и лучшие футболисты Беларуси

27.12.2019 10:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Назван лучший тренер и лучшие футболисты Беларуси

фото: odds.ru

Четвертый год подряд лучшим тренером страны признан Виктор Гончаренко — руководитель московского ЦСКА.

Под руководством Гончаренко в этом году клуб стал четвертым в чемпионате России.

Звание лучшей футболистки страны досталось Анастасии-Гражиной Щербачене, выступающей в эстонском «Пярну». А лучшим футболистом назван полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Этой награды Стасевич удостаивается второй год подряд и третий раз в карьере, сообщает Федерация футбола Беларуси.

 
 
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Четвертый год подряд лучшим тренером страны признан Виктор Гончаренко — руководитель московского ЦСКА.
 
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