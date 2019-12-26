ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины

27.12.2019 10:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Снежные лавины накрыли сразу несколько европейских горнолыжных курортов. Под сугробами оказался погребён швейцарский Андерматт,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины

Двоих человек удалось спасти из снежного плена. Они получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Ещё несколько туристов пропали без вести. Их разыскивают спасатели.

На горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии сошли лавины

Около сотни сотрудников экстренных служб работают на горнолыжном курорте Анкогель в Австрии. Здесь произошли три схода снежных масс. В поисково-спасательной операции участвуют вертолёты. Комплекс закрыт. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Снежные лавины накрыли сразу несколько европейских горнолыжных курортов. Под сугробами оказался погребён швейцарский Андерматт,  сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика