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Windows научится автоматически устанавливать драйверы
Источник материала: Tut.by
В следующем большом обновлении для Windows 10, вероятно, появится новый способ обновления и установки дополнительных драйверов. Об этом
Ресурс 3DNews
Впрочем, когда описанное выше нововведение станет доступно пользователям, пока не сообщается. Скорее всего, его введут с релизом других обновлений для системы в первой половине 2020 года.
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Когда описанное выше нововведение станет доступно пользователям, пока не сообщается.
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