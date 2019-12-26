Windows научится автоматически устанавливать драйверы

Источник материала: Tut.by

В следующем большом обновлении для Windows 10, вероятно, появится новый способ обновления и установки дополнительных драйверов. Об этом сообщает издание ghacks.net.



Фото: Reuters / nypost.com

Ресурс 3DNews уточняет , что пользователям предоставят новый раздел в Центре обновлений Windows для управления необязательными обновлениями без использования стороннего ПО или диспетчера устройств. В этом разделе Центра обновлений пользователи смогут увидеть драйверы и ежемесячные обновления, не связанные с безопасностью.

Впрочем, когда описанное выше нововведение станет доступно пользователям, пока не сообщается. Скорее всего, его введут с релизом других обновлений для системы в первой половине 2020 года.

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